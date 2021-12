Więcej o polskich raperach przeczytasz na Gazeta.pl.

Mata to jeden z najpopularniejszych raperów w kraju. Okazuje się, że artysta tworzy utwory, które mają wielką moc. Dowiedział się o wzruszającej historii Patryka, który po potrąceniu samochodem trafił do szpitala w krytycznym stanie. Podczas walki o życie nastolatek słuchał ulubionych kawałków, w tym "Żółte flamastry i grube katechetki" autorstwa Maty. Raper osobiście spotkał się z fanem i zrobił mu niezapomnianą niespodziankę.

Mata odwiedził fana, który wybudził się ze śpiączki przy utworze rapera

Historia Patryka dotarła do Maty, który długo się nie zastanawiając, odwiedził fana w jego domu podczas świąt. Chłopak w sierpniu miał poważny wypadek. Na przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód i trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Rodzina usłyszała, że ich syn może doznać martwicy części mózgu. Patryk wygrał tę walkę i wybudził się ze śpiączki, słuchając utworu Maty. Wzruszona mama nastolatka opublikowała w mediach post, w którym przyznała, że cuda się zdarzają. Marzyła, by jej syn odzyskał sprawność i spotkał się z idolem.

Modliłam się i marzyłam o t-shircie dla Patryka od Maty, a Mata przyjechał do nas z płytą. Patryk obudził się ze śpiączki przy utworze "Żółte flamastry i grube katechetki" godzinami słuchał tego utworu w szpitalu i spał, a ja odmawiałam różaniec. Magiczna dla nas jest to kołysanka. Dziękujemy Bogu za wszystkie cuda - poinformowała mama Patryka.

To nie pierwszy raz, gdy Mata udowodnił, że ma w sobie ogromne pokłady empatii. Raper wsparł psychiatrię oraz psychologię dziecięcą i wystawił na licytację poczwórnie platynową płytę "Młody Matczak". Wówczas przyznał, że jego utwory by nie powstały, gdyby nie pomoc psychologiczna i regularne spotkania z terapeutką.