Jakub Rzeźniczak na początku sierpnia potwierdził, że ma nową partnerkę, zmieniając status na Facebooku. Piłkarz rozstał się z Magdaleną Stępień na krótko przed porodem ich syna. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że ma żal do byłego partnera o to, jak ją potraktował. Boli ją również fakt, że sportowiec nie interesuje się ich synem.

Jakub wyleciał z nową partnerką do Nowego Jorku. Pochwalił się wizytą w "wielkim jabłku" w mediach społecznościowych. Przy okazji można było zobaczyć, że na palcu Pauliny Nowickiej błyszczy okazały pierścionek, wyglądający na zaręczynowy. Piłkarz zdecydował się na oświadczyny?

Jakub Rzeźniczak oświadczył się partnerce podczas wizyty w Nowym Jorku?

Para wybrała się na lot helikopterem nad miastem, czym oczywiście sportowiec pochwalił się na Instagramie. W pewnym momencie Jakub uchwycił w kadrze partnerkę, na której palcu można było zobaczyć pierścionek zaręczynowy ze sporych rozmiarów kamieniem. Wygląda na to, że Rzeźniczak zdecydował się na romantyczny gest i poprosił Nowicką o rękę.

Jakub Rzeźniczak oświadczył się partnerce podczas wizyty w Nowym Jorku? Fot. Instagram/ jakubrzezniczak25

Paulina Nowicka prowadzi konto na Instagramie, jednak ustawiła je jako prywatne. Para poznała się dzięki pracy. Nowicka pracowała jako specjalistka do spraw mediów klubu Stal Rzeszów. Między nimi szybko zaiskrzyło, a partnerka sportowca postanowiła przeprowadzić się do niego do Płocka. Założyli nawet wspólne konto na Instagramie: puzzle_lovestory, jednak jak do tej pory nie opublikowali na nim żadnych zdjęć.

O nas na poważnie a czasami z przymrużeniem oka - można przeczytać w opisie.

Fani pośpieszyli z gratulacjami, życząc parze dużo szczęścia i miłości. Piłkarz oficjalnie nie odniósł się do spekulacji o zaręczynach, jednak widać, że ma poważne plany wobec ukochanej.