Edyta Górniak na Instagramie chętnie i często dzieli się refleksjami na temat życia. Święta Bożego Narodzenia skłoniły piosenkarkę do rozmyślań na temat minionych Wigilii. Okazuje się, że dla Górniak okres świąteczny często był bardzo smutnym czasem.

Edyta Górniak w gorzkich słowach wspomina święta. Nie zawsze były dla niej radosne

Edyta Górniak na początku wpisu zwróciła się do osób, które kiedykolwiek ją skrzywdziły. Natchniona świąteczną atmosferą wybaczania diva "zwolniła swoich oprawców z karmy", czyli odpuściła im winy.

Ktokolwiek skrzywdził mnie świadomie lub nieświadomie - zwalniam go z karmy - czytamy na Instagramie.

Następnie artystka przeszła do świątecznych wspomnień. Niestety, Boże Narodzenie nie kojarzy się jej z radością i spokojem. Dopiero teraz mama Allana zaznała szczęścia.

Kiedyś Wigilie dla mnie były samotne (naprawdę) lub przepłakane, bo z kimś na siłę - dziś pełne miłości, troski i uśmiechu. To potwierdza, że życie ma swoje cykle i etapy. Nic się nie zatrzymuje, ani miłość, ani cierpienie.

Edyta Górniak refleksyjnie o uczuciach. "Kiedy kochasz, kochaj najmocniej"

Edyta Górniak zwróciła się również do czytających z apelem o to, by pielęgnowali więzi i uczucia. Nie zabrakło również świątecznych życzeń.

Więc kiedy kochasz, kochaj najmocniej. A kiedy cierpisz, przeczekaj. Nie trać ani chwili. Gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek będę, jesteście zawsze w moim sercu. Tulę świątecznie.

Cieszymy się, że Edyta Górniak ma za sobą udane Boże Narodzenie.