Więcej o gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Przybylska zmarła po wielu miesiącach walki z nowotworem trzustki. Osierociła trójkę dzieci, których doczekała się z Jarosławem Bieniukiem. Pamięć o aktorce w dalszym ciągu jest żywa, a fani chętnie wracają do jej ról. Przybylska przez lata aktywności w zawodzie poznała na swojej drodze ludzi, którzy z czasem stali się jej bliscy. Do końca uważała, że Radosławowi Piwowarskiemu zawdzięcza karierę. Reżyser wspomniał aktorkę i wyznał, że zachował wiadomości, które otrzymał od niej na chwilę przed śmiercią.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gwiazda "Rancza" nie mogła się opalać, a Beata Tyszkiewicz musiała skłamać. Te poświęcenia w pracy zadziwiają