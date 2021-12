Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Matylda Damięcka słynie w sieci z komentowania za pomocą rysunków spraw aktualnych i ważnych z punktu widzenia społeczeństwa. Aktywistka nie przeszła obojętnie obok nawyków Polaków, które są szczególnie widoczne w święta Bożego Narodzenia. Internauci jej przyklasnęli.

Matylda Damięcka śmieje się z Polaków. Wytknęła świąteczne nawyki

Matylda Damięcka stworzyła grafikę, którą zatytułowała "nicniezróbstwo". Opublikowała na Instagramie post, który składa się z dwóch rysunków. Na pierwszym z nich widzimy leżącą postać z wyraźnie wyeksponowanym brzuchem, co nawiązuje do obżarstwa, które daje się Polakom we znaki szczególnie w drugi dzień świąt. Do niego nawiązuje też ironicznych opis grafiki: "Gratuluję, który to miesiąc? Drugi dzień świąt". Na drugim rysunku Matylda Damięcka zawarła jedynie napis, który z kolei odnosi się do nieróbstwa. Oceńcie sami.

Grafika Matyldy Damięckiej przypadła do gustu internautom. Na Instagramie jej konto obserwuje już ponad 200 tys. użytkowników.

Przaśne food folgowanie, z nowym rokiem odchudzanie.

Leżymy dziś do góry brzuchem - czytamy w komentarzach.

Matylda Damięcka często sięga po wirtualne kredki. Ostatnio w ten sposób zabrała głos w sprawie uchwalenia przez Sejm ustawy "lex TVN", o której głośno było jakiś czas temu. Zagrażające stacji przepisy, artystka ujęła w prostych i wymownych ilustracjach.

Aktywistka nie boi się trudnych tematów. Na początku listopada opublikowała na Instagramie serię grafik poświęconych sprawie śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Stworzyła ilustracyjną parafrazę ostatnich wiadomości, jakie kobieta wysłała przed śmiercią do matki.