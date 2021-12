Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

25 grudnia odbył się koncert Wielkie Kolędowanie we Lwowie. Było to pierwsze takie wydarzenie transmitowane w TVP prosto z historycznej Katedry Łacińskiej. Gwiazdy polskiej muzyki wykonały kolędy i pastorałki, a na scenie wystąpili m.in. Sound'n'Grace, Zenek Martyniuk, Alicja Węgorzewska, Krzysztof Krawczyk junior, Alicja Szemplińska, Kasia Moś i Piotr Kupicha. Choć zestaw tych artystów tworzy istną plejadę gwiazd, to show skradła... tłumaczka języka migowego - Małgorzata Limanówka.

Tłumaczka języka migowego skradła show podczas koncertu kolęd w TVP.

Tłumaczka języka migowego tłumaczyła śpiewane przez artystów kolędy z niezwykłym zaangażowaniem, niemalże tańcząc przed widzami. Jak czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych:

Pani tłumaczka skradła mi serce. I teraz to naprawdę. Artystka w swoim fachu.

W TVP był piękny koncert kolęd... Pani tłumaczka mogłaby zastąpić z powodzeniem śpiewających. Genialna! Moja nowa ulubiona osoba telewizyjna.

Nie wiem, jak nazywa się ta pani, ale jest mistrzynią świata. Jeśli ktoś ją zna, niech przekaże jej ode mnie najlepsze świąteczne życzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy Małgorzata Limanówka skradła serca widzów. 1 sierpnia TVP wyemitowała koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Tłumaczka przełożyła wówczas teksty wykonywanych utworów na język migowy z tak ogromną pasją, że nie mogła opędzić się od przychylnych komentarz widzów.

