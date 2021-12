Więcej ciekawostek dotyczących rodziny królewskiej znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Pod koniec 2022 roku do księgarni trafi książka księcia Harry'ego. Będzie napisana w formie pamiętnika z całego życia - począwszy od dzieciństwa w Pałacu Buckingham aż do momentu, w którym z Meghan Markle opuścił brytyjski dwór i wycofał się z pełnienia obowiązków. Podobno do tego czasu reszta rodziny nie chce z nim zadzierać i pozwala, by wciąż posługiwał się królewskimi tytułami. Najtrudniej powstrzymać się księżnej Kate. Brytyjska prasa donosi o "ostrych jak brzytwa" mailach, które wymieniają.

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Najpiękniejsze świąteczne kartki rodziny królewskiej. Pamiętacie te starsze?

Książę Harry i księżna Kate nie są zgodni

Brytyjscy Royalsi wiedzą, że książę Harry jest w stanie posunąć się do ujawnienia największych tajemnic rodziny. Udowodnił to już podczas wywiadu z Oprah Winfrey. Nie bez powodu pisze też książkę o swoim życiu, którego większość spędził przecież w pałacu. Do momentu publikacji wolą się więc wstrzymać z jakimikolwiek ruchami i milczą. Jak donosi "Woman's Day", najwięcej odwagi miała księżna Kate, która chciała ostrzec Harry'ego, by nie posuwał się za daleko.

Tabloid donosi, że wyciekły ich maile. Miała być za to odpowiedzialna sama księżna, która chciała pokazać prawdziwe motywy szwagra. Harry podobno wprost sugeruje w nich, żeby rodzina nawet nie ważyła się robić zamachu na tytuły jego i Meghan.

W pisanych pod wpływem emocji wiadomości nie brakuje ostrych jak brzytwa słów - twierdzi informator "Woman’s Day".

Fani zauważają podobieństwo między Lilibet a rodzicami. Nos Meghan, a włosy? Będą rude!

Podobno chodzi o to, że Harry chce pokazać, że to rodzina zawiniła i ich działania doprowadziły do odejście jego i Meghan z pałacu. Uważa, że zasługują na więcej sympatii, bo zła passa w prasie to wina Royalsów, którzy nigdy nie próbowali bronić jego dobrego imienia.

Zobacz też: Meghan Markle i książę Harry na świątecznym zdjęciu z... Lilibet! Pokazali ją po raz pierwszy. Jest też Archie. Ale wyrósł