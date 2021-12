Więcej o luksusach gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Jaki prezent dać mamie, jaki chłopakowi, a jaki przyjaciółce? Nie zawsze znamy odpowiedź na te pytania i wtedy należy wykazać się kreatywnością. Zrobienie wywiadu, czego druga osoba potrzebuje lub czego chce, ułatwia sprawę, ale wtedy co z niespodzianką? Najlepiej jednak jest odpowiednio wcześnie zainteresować się i nasłuchiwać, co może uszczęśliwić obdarowywanych. Na social mediach trwa przegląd świątecznych prezentów. Julia Wieniawa również podzieliła się upominkiem od św. Mikołaja. Musiała być naprawdę grzeczna, bo dostała szpilki za ok. pięć tysięcy złotych.

Wieniawa dostała szpilki z charakterystycznym obcasem

Szpilki to najprawdopodobniej model OPYUM PUMPS IN PATENT LEATHER WITH GOLD-TONE HEEL. Buty z charakterystycznym obcasem stworzony z inicjałów nazwy firmy YSL noszą gwiazdy na całym świecie. Teraz do tego zacnego grona dojdzie Julia Wieniawa. Jak aktorka podpisała wideo z prezentem:

Santa loves me.

Niektórzy wierzą w stary przesąd, który mówi, że jeśli podarujesz komuś buty, ta osoba wkrótce od ciebie odejdzie. Zgodnie z nim nie powinno się dawać żadnego rodzaju obuwia bliskiej sercu osobie. Oczywiście nie jest znane źródło pochodzenia tego przesądu, ani nie jest sprecyzowane, gdzie czy na jak długo ta osoba zniknie, ale z miłością trzeba uważać. Może warto dmuchać na zimne?

Teraz czekamy na premierę Julii Wieniawy w szpilkach. Najszybszą, idealną okazją wydaje się być sylwester. Czy właśnie wtedy je założy? Przekonamy się już niebawem.

