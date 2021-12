Więcej o wpadkach telewizyjnych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W okresie Bożego Narodzenia papież co roku wygłasza świąteczne błogosławieństwo dla swoich wiernych. Nie inaczej było i tym razem, kiedy 25 grudnia na placu św. Piotra głowa Kościoła wygłosiła przemówienie dla zgromadzonych. Zdarzenie transmitowała między innymi brytyjska stacja ITV, na której łamach doszło do niefortunnej wpadki.

Zobacz wideo Paulina Krupińska zdradza swoje wpadki z "Dzień dobry TVN". "Uwielbiam być królową memów"

Święta w stylu Kardashianek. W klasztornym pałacu Kim renifery 3D i minimalistyczna choinka

Prezenterka "uśmierciła" papieża Franciszka w telewizji na żywo

Prezenterka poinformowała na wizji o... śmierci papieża Franciszka. Chociaż szybko przeprosiła za swoje słowa, to i tak nagranie błyskawicznie rozprzestrzeniło się w sieci.

Papież powiedział, że szczepionki powinny być dostępne dla najbardziej potrzebujących. O jego śmierci poinformowano... O, przepraszam - powiedziała prezenterka ITV Kylie Pentelow.

Po tych makabrycznych słowach dziennikarka natychmiast zmieniła temat i przeszła do kolejnej wiadomości. Słowa o śmierci papieża Franciszka wywołały jednak spore zamieszanie, a wierni dopytywali się w internecie o stan zdrowia duchownego. Jednakże podczas świątecznej transmisji z Placu św. Piotra głowa kościoła pomimo sędziwego wieku prezentowała się w bardzo dobrej formie.

Przypominamy, że do podobnie upiornej wpadki doszło ponad 10 lat temu w Polsce, kiedy to Magda Mołek poinformowała widzów "Dzień dobry TVN" o... śmierci Nergala. Na szczęście w słowo wszedł jej szybko Andrzej Sołtysik i poprawił prezenterkę. Magda Mołek przyznała po latach, że postrzega to zdarzenie jako swoją największą dziennikarską wpadkę.

"ŚOPW". Paweł wrzucił zdjęcie z nową ukochaną. "Ten rok był jak kolejka górska"