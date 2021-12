Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na gazeta.pl

Boże Narodzenie to ulubiony dzień w roku Davida Beckhama. Piłkarz nie ukrywa zachwytu świętami. Jak sam twierdzi, nie wie, czy bardziej podekscytowany jest on, czy jego dzieci. W tym okresie na jego portalach społecznościowych fani obserwują przygotowania całego klanu do tego wyjątkowego czasu. W tym roku rodzina Beckhamów podzieliła się z fanami zbiorowym zdjęciem. Na fotografii widzimy Victorię Beckham w obcisłej sukience z długimi rękawami, najmłodszą z pociech - Harper, elegancko ubranych synów - Cruza, Romeo i Brooklyna, oraz męża - Davida. To właśnie za sprawą piłkarza zdjęcie wywołało falę komentarzy. Szczegół dodał więcej uroku portretowi, jak twierdzą obserwatorzy. I nie mowa tu o najszerszym uśmiechu głowy rodziny. Żeby znaleźć ten element, trzeba spojrzeć niżej.

Fotografia z zabawnym szczegółem

Victoria i David Beckham mają czwórkę dzieci. Najmłodsza i zarazem jedyna córka to Harper. Bez zwątpienia możemy przyznać, że dziesięciolatka jest oczkiem w głowie taty. Cruz to szesnastolatek, który pasję dzieli z mamą. Chodzi na lekcje śpiewu i idzie mu to coraz lepiej. Romeo za to swoje zainteresowania dzieli z Davidem. Dziewiętnastolatek jest zapalonym piłkarzem i fanem piłki nożnej. Najstarszy, dwudziestodwuletni Brooklyn zajął się fotografią i modelingiem. Chłopców łączy fakt, że wszyscy przerośli swoich rodziców. Na fotografii zauważyliśmy, że David Beckham stoi na palcach. Fakt ten nie umknął również obserwatorom piłkarza. Dodało to uroku zdjęciu, jak możemy przeczytać w komentarzach.

David stoi na palcach!

Dzieci Davida są wysokie, ale David jest legendą!

Tata na pacach, śmieszne!

david beckham stoi na palcach ig

Victoria i David oprócz bycia rodzicami starają się być przyjaciółmi dla całej czwórki. Stworzyło to między nimi a dziećmi wyjątkową relację. Klan Beckhamów chętnie dzieli się ważnymi momentami, a my to z przyjemnością oglądamy.

