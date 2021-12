Święta Bożego Narodzenia wśród członków brytyjskiej rodziny królewskiej są obchodzone z wyjątkową starannością. Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku królowa Elżbieta ponownie nie spotkała się z całą rodziną, a jedynie wygłosiła tradycyjne bożonarodzeniowe przemówienie w telewizji. Większość oficjalnych obowiązków spadła na księcia Williama i księżną Kate, którzy w przyszłości sami zasiądą na tronie. Nic więc dziwnego, że fotoreporterzy i prasa skupiają się już głównie na nich.

Kate dała Harry'emu "idealną dziewczynę", Diana w pierwsze święta zaliczyła faux pas

Księżna Kate z księciem Williamem pozdrawiają fotografów z samochodu podczas drogi z kościoła do domu

W Wigilię w brytyjskiej stacji iTV został wyemitowany specjalny koncert "Royal Carols - Together At Christmas", który został nagrany na początku grudnia w Opactwie Westminsterskim. Organizatorką całego przedsięwzięcia była księżna Kate, która ku zaskoczeniu wszystkich, zagrała na fortepianie do jednej z kolęd, czym wzbudziła niemałą sensację. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia książę William z księżną Kate wybrali się w towarzystwie dzieci na nabożeństwo bożonarodzeniowe do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham. Czujni fotografowie przyłapali ich podczas drogi powrotnej do domu. Za kierownicą siedział William, a uśmiechnięta od ucha do ucha Kate pozdrawiała przez szybę fotografów oraz zebranych poddanych. Z tyłu na siedzeniach możemy dostrzec również wszystkie trzy ich pociechy. Zobaczcie zdjęcia zresztą sami poniżej.

Najpiękniejsze świąteczne kartki rodziny królewskiej. Pamiętacie te starsze?

