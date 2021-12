Olga Bończyk spełnia się jako wokalistka, jednak ostatnimi czasy fani rzadziej mogą podziwiać ją na estradzie, a znacznie częściej na deskach teatrów. Aktorka i bliska przyjaciółka Zbigniewa Wodeckiego występuje w Teatrze Roma, Teatrze Capitol, czy wrocławskim Teatrze Rampa. Przygotowania do spektakli, jak również kulisy swojej codzienności relacjonuje fanom na Instagramie. Niestety drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia podzieliła się z obserwatorami przykrą wiadomością.

Olga Bończyk miała wypadek w święta. Pokazała zdjęcie ze szpitala na wózku

Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy w gronie najbliższych, nierzadko leniuchując przed kanapą, czy biesiadując przy stole. Niestety w przypadku Olgi Bończyk, pierwszy dzień świąt wyglądał znacznie inaczej, a to przez wypadek, który przytrafił się aktorce. O wszystkim poinformowała sama zainteresowana, publikując zdjęcie ze szpitala, na którym pozuje na wózku inwalidzkim. Na szczęście to nic poważnego. Aktorka czeka na diagnozę. Nie wie, czy złamała nogę, czy ją tylko skręciła.

Poranek na ortopedii Zwichnięcie nogi? Czy złamanie? Oczekiwanie na werdykt. Trzymajcie kciuki - napisała na Instagramie.

Z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia w komentarzach ruszyli fani, a także koleżanki z branży. Kilka ciepłych słów otuchy napisała m.in.: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Agata Młynarska, Anna Korcz, czy Magdalena Stużyńska.

My również trzymamy kciuki i życzymy rychłego powrotu do zdrowia.

