Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które chętnie relacjonują życie prywatne w mediach społecznościowych. Gwiazda "M jak miłość" pokazała fanom, jak z całą rodziną przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Nic więc dziwnego, że gdy już wszystko zostało zrobione, również pochwaliła się efektami prac. Celebrytka święta spędziła w domowym zaciszu w gronie najbliższych, co również zrelacjonowała fanom. Jej dzieci już bardzo wyrosły!

Święta u Bardowskich. Nie brakuje pięknych ozdób w domu i wypieków

Katarzyna Cichopek pochwaliła się uroczym zdjęciem z mężem i dziećmi. Pokazała twarz pociech

Mimo że Katarzyna Cichopek na bieżąco pokazuje życie rodzinne w sieci, to nie jest już skłonna do prezentowania światu twarzy dzieci. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i oprócz świątecznych życzeń, uraczyła fanów rodzinnym zdjęciem, na których możemy zobaczyć twarze Heleny i Adama.

Kochani. Wesołych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia - życzy Hakiel Family - czytamy pod postem.

W komentarzach również posypały się życzenia od fanów, a także sporo komplementów pod adresem rodziców, jak również dzieci. Część internautów zauważyła wielkie podobieństwo Adama do sławnej mamy.

Przypomina mi Panią z pierwszych odcinków "M jak miłość".

Cała mama.

Cudowna rodzinka i jakie podobieństwo do rodziców. Wesołych kochani - piszą pod zdjęciem.

Wy też zauważyliście to podobieństwo?

