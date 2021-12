Więcej informacji na temat tego, jak gwiazdy spędzają święta na stronie głównej Gazeta.pl.

Dorota Szelągowska wielokrotnie udowodniła obserwatorom na Instagramie, że nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy, by z pomysłem udekorować dom. Projektantka wnętrz chętnie dzieli się patentami na własnoręcznie przygotowane ozdoby, które nie zrujnują domowego budżetu. Pochwaliła się, jak przyozdobiła dom na święta, a w komentarzach posypały się słowa zachwytu. Co za klimat!

Zobacz wideo Dorota Szelągowska remontuje mieszkania co dwa lata. Po co?

Dorota Szelągowska gustownie udekorowała dom na święta. Fani są zachwyceni

Dorota Szelągowska święta z rodziną spędza na Warmii. Prezenterka w przeszłości przyznała, że jest to jej miejsce na ziemi i to widać w jej wnętrzach, które są dopieszczone pod każdym względem. Nie można odmówić jej kreatywności, a za sprawą jej ręki pomieszczenia zmieniają się nie po poznania. Na Instagramie gwiazda TVN pokazała choinkę utrzymaną w czerwono-srebrnych kolorach. Zadbała nawet o girlandę przewieszoną przez poręcz schodów. Przytulności dodały świece, czy świąteczne wieńce. Widać również, jak wyglądał stół, przy którym prezenterka zasiadła z bliskimi.

Prawie gotowi, choć jeszcze w piżamach - napisała dziennikarka.

W komentarzach fani nie ukrywali, że są oczarowani świątecznymi dekoracjami projektantki wnętrz. Pojawiły się głosy, że chętnie zamieniliby się miejscami z Szelągowską, by poczuć klimat świąt, jaki udało jej się stworzyć w domu.

Jak w bajce.

Najpiękniejszy widok, a jaki klimat.

Adoptuj mnie. Taki dom chcę mieć - czytamy.

Jak wam się podoba? My również jesteśmy zachwyceni tym, co udało się wyczarować Dorocie Szelągowskiej we wnętrzach.