Mariah Carey jest niekwestionowaną królową świąt, a jej flagowy utwór "All I Want For Christmas Is You" został okrzyknięty mianem ponadczasowego przeboju. Diva nawiązała współpracę z McDonald's. Odwiedziła lokal i już na wejściu zaczęła gwiazdorzyć. - Po pierwsze, to oświetlenie mnie dobija - żaliła się.

