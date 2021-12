Więcej na temat polskich polityków przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Boże Narodzenie to w tradycji czas pojednania, zakopywania toporów wojennych i wspólnego biesiadowania pod podziałami. Udowodnił to między innymi minister PiS Łukasz Schreiber, który mimo politycznych poróżnień usiadł z żoną Marianną Schreiber do wigilijnego stołu. Nie wszystkich stać było jednak na taki gest.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wylecą z kraju przez PiS?

Donald Tusk na zdjęciu z najmłodszą wnuczką. Pozostałe pociechy zostawiły mu "niespodziankę"

Donald Tusk złożył świąteczne życzenia. Odpowiedź Krystyny Pawłowicz była natychmiastowa. "Psie głosy..."

Donald Tusk złożył fanom świąteczne życzenia za pośrednictwem Twittera. Były premier zaczął od nawiązania do popularnej kolędy "Dzisiaj w Betlejem", a później nawiązał do sytuacji politycznej w naszym kraju.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi… Chciałbym Wam wszystkim złożyć w prezencie pod choinkę obietnicę, że następne Boże Narodzenie będzie radośniejsze, a Polska oswobodzona od zła i kłamstwa. A dziś z całego serca życzę Wam zdrowia, uśmiechu i spokoju - napisał pełniący obowiązki przewodniczącego klubu PO.

Na te słowa nie pozostała obojętna Krystyna Pawłowicz. Była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego odgryzła się w sekcji komentarzy:

Psie głosy nie idą pod niebiosy.

Krystyna Pawłowicz ohydnie znieważyła Monikę Olejnik. Wyśmiała jej wygląd

Porzekadło, którego użyła Krystyna Pawłowicz, według "Wielkiego słownika języka polskiego" oznacza "prośby niegodne wysłuchania i spełnienia są lekceważone". Była posłanka również złożyła życzenia swoim obserwatorom, jednak zrobiła to wyjątkowo wcześnie, bo już 21 grudnia. Krystyna Pawłowicz napisała wówczas:

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia! Radości, ale i bojaźni Bożej.

W kolejnych dniach udostępniła kilka fragmentów "Biblii" i opublikowała aż trzy wersje piosenki "Mario, czy ty wiesz?"

Wprowadziła was w świąteczny nastrój?