W Wigilię, w brytyjskiej stacji iTV wyemitowano specjalny koncert "Royal Carols - Together At Christmas" zorganizowany przez księżną Kate, który odbył się na początku grudnia w Opactwie Westminsterskim. To właśnie w tym miejscu książę William i jego żona dziesięć lat temu stanęli na ślubnym kobiercu. Przyszła królowa zagrała na fortepianie do znanego utworu, a wideo z tego wydarzenia natychmiast stało się prawdziwą sensacją. Pojawiły się głosy, że w ten sposób chciała podkreślić różnice pomiędzy nią, a Meghan Markle.

Księżna Kate zaprezentowała talent muzyczny. Chciała dogryźć Meghan Markle?

Księżna Kate wystąpiła podczas koncertu "Royal Carols: Together At Christmas" wraz z Tomem Walkerem, wykonując piosenkę "For Those Who Can't Be Here". Mało kto wie, że żona księcia Williama ukończyła pięć klas szkoły muzycznej. Przy okazji wypowiedziała kilka słów na temat obecnej sytuacji w Wielkiej Brytanii i podkreśliła, że kraj "stanął w obliczu wielu wyzwań". Swój występ zadedykowała osobom, które narażając życie w czasie światowej pandemii, niosły pomoc innym osobom.

Chcemy zwrócić uwagę na pomoc niesioną przez tych, których zmagania nie były aż tak widoczne - powiedziała.

W mediach nie ustają spekulacje według których, żony księcia Williama i księcia Harry'ego mają ze sobą rywalizować. Meghan Markle ma na swoim koncie występy w dwóch flagowych, amerykańskich talk-show. Udzieliła wywiadu dla Oprah i Ellen DeGeneres. Kate postawiła na bardziej wysublimowane wystąpienie, a fani rodziny królewskiej komentowali, że tak powinna zachowywać się "prawdziwa księżna", pijąc tym samym do Markle, której wielokrotnie zarzucano obłudę.

