Maciej Orłoś na co dzień nie szczędzi gorzkich słów pod adresem obecnej władzy. Teraz zdecydował się wyrazić przeciw wobec sytuacji politycznej i nie ścinać włosów. Fani porównywali go m.in. do Zbigniewa Wodeckiego.

8 Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl