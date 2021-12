Bądź na bieżąco. Więcej o przygotowaniach gwiazd do świąt znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zofia Ślotała to zapracowana kobieta. Prowadzi dwa prężnie rozwijające się biznesy, stara się być aktywna w mediach społecznościowych oraz jest matką dwójki dzieci. Okres świąteczny to dla niej intensywny czas, nic więc dziwnego, że nie miała chwili, aby ubrać choinki. Przygotowania do świąt w domu Zofii trwają w pełni. Opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z córką w roli głównej.

Zobacz wideo Blanka Lipińska pokazuje nowe mieszkanie. W salonie czarna choinka

Zofia Ślotała pokazuje, jak córka przebrana za sarenkę ubiera choinkę

Piękna choinka stoi w salonie Zofii już od dawna, ale dopiero teraz jej starsza pociecha postanowiła wziąć się za udekorowanie drzewka. Na zdjęciu widzimy córkę projektantki, Ranię, ubraną w kombinezon sarenki, zawieszającą białe światełka na choince. A co robi w tym czasie mama? Przygotowuje w kuchni potrawy na Wigilię. Nawet w przeddzień świąt pracuje na najwyższych obrotach.

U nas od rana ruszyły wielkie przygotowania! Co prawda choinka stoi od jakiegoś czasu natomiast przygotowań kulinarnych jest wiele! (...) Jak u was wygląda dzień przed Wigilią? U kogo trwają przygotowania w domu, a kto jest w pracy? - zwróciła się Zofia do obserwatorów.

Trzeba przyznać, że córka Zofii układa światełka jak profesjonalistka, ale to zabawka, która mieści się pod choinką, budzi największe zainteresowanie. Jedna z fanek zauważyła, że oprócz pluszowych misiów, na podłodze znajduje się dziecięcy, kolorowy pociąg.

Gdzie można kupić taki piękny pociąg wokół choinki?

Zofia Ślotała pokazała przytulny pokój córki. Na ścianie znalazły się rysunki flamingów

Okazuje się, że ten dość niespotykany element dekoracji można dostać w centrum ogrodniczym.