Błyszczące bombki, migoczące światełka, grube łańcuchy - tak wygląda choinka u większości z nas. U celebrytów jest podobnie, choć niekiedy z dużo większym przepychem. Jak wyglądają tegoroczne drzewka bożonarodzeniowe polskich gwiazd i influencerów?

Niektóre gwiazdy zaczęły ubierać świąteczne choinki już pod koniec listopada, inne czekają do ostatniej chwili. W 2021 r. jako pierwsze drzewka ubrały m.in. Anna Lewandowska, Małgorzata Rozenek-Majdan i Natalia Siwiec. Z kolei za granicą bardzo wcześnie przystrojona zielona choinka stała już w domu Britney Spears.

Wersow przygotowała choinkę w domu Ekipy

Choinka w domu Ekipy Instagram / Wersow

Weronika Sowa chętnie chwali się przygotowaniami do świąt. Narzeczona Friza udekorowała ich sypialnię, a także ubrała choinkę w domu Ekipy. Oczywiście nie omieszkała podzielić się tym faktem ze swoimi fanami. Jak przyznała podczas jednego z vlogmasów, na drzewku umieściła bombki, które symbolizują coś wyjątkowego lub nawiązują do członków Ekipy. Są więc bombki i dekoracje w kształcie pizzy, sushi, jednorożca czy maszyny do popcornu.

Choinka w domu Ekipy Instagram / Wersow

Paulina Krupińska ubierała choinkę z rodziną

A jak Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka ubrali swoją? Bardzo tradycyjnie! Na zielonym drzewku zagościły pluszowe ozdoby, w tym aniołki, dziadek do orzechów czy renifery. Są też bombki, a w tle widać nawet tęczę. Jak przyznała Paulina Krupińska - choinka w jej domu zawsze jest ubierana wspólnie i jest okazją do spędzania rodzinnie czasu.

Paulina Krupińska pokazała choinkę https://www.instagram.com/pkrupinska/?hl=pl

Kinia Wiczyńska postawiła na biel

Influencerka Kinia Wiczyńska pochwaliła się w social mediach swoim bożonarodzeniowym drzewkiem. Postawiła na sztuczną białą choinkę, którą przyozdobiła złotymi i różowymi bombkami. Co ciekawe... Zrobiła sobie świąteczne paznokcie dokładnie w tym samych barwach.

Świąteczna choinka Kini Wiczyńskiej https://www.tiktok.com/@kinia.wiczynska

Natalia Szroeder pochwaliła się drzewkiem

Piosenkarka Natalia Szroeder pokazała, jaka choinka stoi w jej domu. To kolejna ze sław, która postawiła na tradycję. Drzewko ozdobione jest klasycznymi bombkami, czerwonym łańcuchem i kokardkami. W niektórych miejscach powkładane są złote kwiaty poinsecji.

Choinka Natalii Szroeder Instagram / Natalia Szroeder

Mateusz Mil z "Hotelu Paradise" pokazał drzewko w Dubaju

Mateusz Mil jest byłym uczestnikiem czwartej edycji "Hotelu Paradise". Model i trener personalny wyznał, że święta spędza z rodziną w Dubaju. Opowiedział co nieco o planach wigilijnych. Wyznał, że będzie tradycyjnie, a czas poświęci głównie rodzinie.

Mateusz Mil z 'Hotelu Paradise' pokazał choinkę Instagram / Mateusz Mil

Anna Lewandowska i jej okazała choinka

Anna Lewandowska instagram/annalewandowskahpba

Anna Lewandowska pochwaliła się choinką, którą ubierała wspólnie ze starszą córką Klarą. W domu sportowców nie zbrakło dodatków, które wnoszą świąteczny klimat. Okres przygotowań do Bożego Narodzenia rozpoczął się u Lewandowskich stosunkowo wcześnie, bo już pod koniec listopada.

Lil Masti nakręciła vloga z ubierania choinki

Lil Masti nie tylko pokazała zdjęcia swojej choinki - influencerka nagrała vloga z przygotowań oraz ubierania drzewka. A nawet dwóch drzewek! Jedno zagościło w jadalni w domu celebrytki, drugie na tarasie.

Świąteczne drzewko Lil Masti Instagram / Lil Masti

Krystyna Janda ma choinkę z puchatym łańcuchem

W domu aktorki, Krystyny Jandy również zagościła choinka. W salonie stanęło drzewko ozdobione wieloma bardzo dużymi bombkami w przeróżnych kolorach. Nie ma tutaj jednego określonego koloru przewodniego czy stylu. Choinka ozdobiona jest także grubym, szarym łańcuchem.

Choinka w domu Krystyny Jandy https://www.instagram.com/tojajanda/

U Małgorzaty Rozenek-Majdan choinka jest perfekcyjna

Choinka w domu Małgorzaty Rozenek-Majdan https://www.instagram.com/p/CW_a0hioXoi/

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan wspólnie z rodziną spędza święta w Tajlandii, w jej domu nie mogło zabraknąć perfekcyjnie ubranej choinki. Drzewko zajmujące niemal pół salonu pojawiło się w domu już na początku grudnia. Nie zabrakło też bożonarodzeniowych ozdób. Jak sama napisała na Instagramie:

U nas już świątecznie. Dzidziuś Majdana zachwycony swoim Winter Wonderland. W tym roku tematem przewodnim były zabawki. To była jedyna szansa, żeby odwrócić uwagę Henia od choinki. Kocham czas świąt i chłopcy przejęli to po mnie, a Radosław wszystkiemu cierpliwie się przygląda. Świętowanie czas zacząć.

Cleo zamiast choinki postawiła... manekin

Chyba najbardziej zaskakującą choinkę w domu ma Blanka Lipińska, która pochwaliła się, że postawiła na drzewko pomalowane na czarno lakierem. Równie nietypową opcją podzieliła się Cleo. Na co postawiła piosenkarka? Jej choinka zastępuje... głowę manekina. Wszystko dlatego, że wokalistka uznała, że choinka również jest kobietą.

