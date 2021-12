Więcej ciekawostek z show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl

Roksana Węgiel od momentu wygrania Eurowizji Junior w 2018 roku na stałe weszła do show-biznesu. Nie tylko nagrywa nowe utwory lecz także jest angażowana w kolejne projekty, ostatnio np. prowadziła "You Can Dance - Nowa Generacja". W podobnym stylu do branży dostała się Viki Gabor, która zajęła 1. miejsce w tym samym konkursie rok później. Choć również jest obecna w mediach, to nie nawiązała tyle współprac, co Roxie.

Viki Gabor jest przykro, bo Roksana Węgiel ma więcej kontraktów

Viki Gabor ma na swoim koncie m.in. duet z Kayah, z którą nagrała piosenkę "Ramię w ramię", która nieoficjalnie stała się hymnem wspierającym kobiety w walce z rządem i tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie została zaangażowana do żadnego projektu telewizyjnego, co sprawia jej przykrość:

Viki nie może się z tym pogodzić. Jest jej przykro, że ma mniej propozycji niż Roksana, która trafiła do "Dance Dance Dance", pojawia się na billboardach oraz rozwija się na różnych płaszczyznach i uczy się pracy przed kamerą. Do tego trenuje choreografie, rozwija się jako artystka - dowiedział się Plotek.

I choć Viki jest wymieniana jako gwiazda Sylwestra Marzeń w Polsacie to nadal lista jej osiągnięć nie jest tak bogata jak Roksany (która pojawi się na Sylwestrze Marzeń z Dwójką w Zakopanem). Mówi się o tym, że śledzi karierę starszej koleżanki i czuje lekki zawód, że jej się aż tak to wszystko nie układa. Jednak nie ma między nimi zawiści, o czym Gabor zapewnia w wywiadach. "Każdy ma swój styl i to jest naprawdę piękne, bo każdy robi to, co lubi. Z Roxie znamy się, lubimy się. Ja nie rywalizuję i nie porównuję się" - mówiła w jednym z nich.