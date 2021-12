Więcej na temat gwiazd show-biznesu i ich stylizacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponad rok temu do mediów dotarła informacja, że Anna Mucha spotyka się z Jakubem Wonsem. Z początku para ukrywała relację, ale z czasem przestali robić tajemnicę z tego, że są w związku. Aktualnie chętnie pokazują się na ściankach. Partner aktorki zaprosił ją na romantyczną randkę. Mucha stanęła na wysokości zadania i zadbała to, by zrobić wrażenie. Pochwaliła się stylizacją na Instagramie, ale to torebka w cukierkowym kolorze zrobiła na fanach największe wrażenie. Nie zabrakło również deklaracji ze strony obserwatorów. Jakub Wons może czuć się zagrożony?

Anna Mucha wyszykowała się na randkę. Uwagę zwraca oryginalna torebka

Anna Mucha chętnie podkreśla figurę obcisłymi ubraniami. Na randkę wybrała klasyczny zestaw. Dżinsowe spodnie połączyła z prostą, czarną marynarką, spod której wystawała koronkowa bielizna. By podkręcić stylizację, aktorka dobrała do zestawu torebkę w pastelowo różowym odcieniu, która natychmiast wpadła w oko obserwatorom.

Dziś idę na randkę - napisała gwiazda.

Fani w komentarzach nie szczędzili aktorce komplementów. Jej torebka skojarzyła się fanom z króliczkiem Playboya, a to za sprawą oryginalnej rączki, która przypominała uszy.

Ta torebusia to taki troszkę króliczek Playboya.

Piękna kobieta. Zawsze atrakcyjna.

Aniu, gdyby partner się rozmyślił, to jestem - komentowali zachwyceni internauci.

A wam jak się podoba stylizacja aktorki na randkę? Z pewnością w tym zestawie trudno będzie Jakubowi Wąsowi oderwać wzrok od ukochanej.