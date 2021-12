Więcej ciekawostek na temat gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Quebonafide jest jednym z najpopularniejszych polskich raperów, a jego płyty chwilę po premierze wyprzedają się jak świeże bułeczki. Mimo sławy artysta nie zapomina o swoich korzeniach. Kuba Grabowski pochodzi z Ciechanowa. W okresie przedświątecznym sprawił nie lada gratkę najmłodszym fanom. Jako niespodziewany gość pojawił się na wigilii klasowej w szkole podstawowej, mieszczącej się niedaleko miejscowości, w której się urodził.

Quebonafide zaskoczył najmłodszych fanów. Pojawił się na wigilii klasowej

Raper swoją obecnością zapewnił uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie wymarzoną wigilię. Quebonafide nie należy do zbyt wylewnych osób. O dobrym uczynku nie poinformował sam, a wiadomość wypłynęła za sprawą posta, który ukazał się na oficjalnej stronie szkoły na Facebooku. Uczniowie w niespodziewanym przybyszu natychmiast rozpoznali swojego idola, ale z początku nie mogli uwierzyć w to, co widzą.

Podczas gorączki przygotowań nie zapomnieliśmy o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. I stało się to, o czym mogliśmy tylko śnić. Otóż odwiedził nas sam Quebonafide. Nie trzeba go nikomu przedstawiać. Wszyscy od razu go rozpoznali, lecz nie dowierzali własnym oczom. Mieliśmy przyjemność porozmawiać i poznać naszego idola - poinformowała placówka edukacyjna.

Quebo zaszczycił fanów nie tylko swoją obecnością, czy rozmową, ale sprezentował swoim wielbicielom także drobne upominki. Każdy z uczniów mógł liczyć na płytę rapera z autografem, a także pamiątkowe zdjęcie.

On sam okazał się niezwykle wrażliwą i mądrą osobą, która przekazała nam wiele cennych myśli. Każdemu podarował płytę z autografem i autografy z dedykacją. Każdy ma na pamiątkę wspólne zdjęcie. Otrzymaliśmy moc pozytywnej energii. Jeszcze jesteśmy pod wrażeniem tak bliskiego spotkania. Dzięki Quebo - czytamy.

Też chybilibyście być tak zaskoczeni podczas wigilii klasowej?