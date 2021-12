Bądź na bieżąco. Więcej o metamorfozach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Izabela Janachowska od zawsze była kojarzona z pięknymi, długimi blond włosami. Przeszła jednak metamorfozę, którą pochwaliła się na Instagramie. Już kiedy była w Paryżu z mężem widać było, że Izabela ma znacznie krótsze włosy. Tancerka wzięła sobie chyba do serca powiedzenie "nowy rok, nowa ja".

Zobacz wideo Izabela Janachowska zdradza szczegóły nowego programu

Izabela Janachowska przeszła metamorfozę. Na planie śmieją się z niej

Izabela to zapracowana kobieta. Jest prowadzącą m.in. "Tańca z Gwiazdami" i kilku programów o tematyce ślubnej na TVN Style, a także jest właścicielką Concept Store Izabela Janachowska - ekskluzywnego salonu, gdzie pomaga spełniać marzenia o wymarzonym ślubie. Przedświąteczna gorączka dopadła także i ją, ponieważ większość czasu spędza na planach zdjęciowych. Jeden z nich zorganizowano w jej firmowym sklepie, gdzie Janachowska relacjonowała wszystko na InstaStories.

Tancerka po wizycie u fryzjera pożegnała się z długimi włosami i bardzo jasnym blondem. Obecnie ma włosy w kolorze ciemnego blondu, które sięgają jej do ramion. Janachowska wydaje się bardzo zadowolona z metamorfozy, ale co na to inni? Podczas pracy na planie, Izabela, jak sama przyznała, miała bardzo "dużą" fryzurę. Włosy zostały podniesione od nasady i wyciągnięte na szczotkę. Współpracownicy prezenterki zauważyli, że Janachowska jest łudząco podobna do pewnej postaci z serialu.

Janachowska na romantycznej kolacji z mężem. Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Kochani ja jestem właśnie dziś kolejny dzień na planie. Tym razem w Warszawie... Dzisiaj mam taką fryzurę wielką i na planie się śmieją ze mnie. Mówią, że wyglądam jak Cristal z "Dynastii". Myślicie, że jak Cristal czy nie Cristal?

Trzeba przyznać, że Janachowska z tą fryzurą, w połączeniu z przepiękną kobaltową marynarką i perłowymi kolczykami wygląda, jakby wyszła z planu serialu "Dynastia".

Jak myślicie czy to dobra zmiana?