Losy Marty Kaczyńskiej interesują opinie publiczną nie tylko za sprawą jej pochodzenia, ale również ciekawego życia prywatnego. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich ma na koncie trzy małżeństwa. Jej pierwszym mężem był Piotr Smuniewski, drugim Marcin Dubieniecki, a trzecim Piotr Zieliński, którego poślubiła 28 lipca 2018 roku.

Marta Kaczyńska z rodziną na świątecznych zakupach

Nie inaczej było ostatnio, gdy Marta Kaczyńska z mężem i synem wybrali się po bożonarodzeniowe drzewko. Rodzina ponoć długo wybierała choinkę, ale ostatecznie postawiła na piękną i okazałą sztukę. Mało tego, przynieśli ze sobą własny stojak, do którego sprzedawca na miejscu dopasował drzewko. Po zakupie bratanica Jarosława Kaczyńskiego zaniosła je razem z mężem do domu. Na zdjęciach zrobionych przez paparazzich widać, że syn Kaczyńskiej to już duży chłopiec.

Marta Kaczyńska Plotek exclusive

Marta Kaczyńska doczekała się dwóch córek: Ewy i Martyny oraz syna Stanisława. Obie dziewczynki bardzo lubią jeździć konno, o czym wielokrotnie wspominała prawniczka. W ubiegłym roku od jednej z nich dostała wspaniały prezent. Tuż przed świętami dziewczynka razem z koniem Kamelotem wygrała zawody w Sopocie, deklasując konkurencję.

Rodzina Marty Kaczyńskiej lubi wychodzić razem. W 2020 roku pojawili się na urodzinach Jarosława Kaczyńskiego. Co prawda prezes PiS od śmierci Lecha Kaczyńskiego nie świętuje hucznie, a skupia się na celebrowaniu pamięci o zmarłym, ale w ubiegłym roku zaprosił na spotkanie najbliższych oraz kolegów z partii.

