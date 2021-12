Więcej na temat związków amerykańskich celebrytów przeczytasz na gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Nosowska żartuje ze stroju Kim Kardashian na Met Gali 2021

Tak wygląda sekretne życie królewskich niań

O romansie Kim Kardashian i Peta Davidsona huczał cały internet. Domysłów i interpretacji znaków nie było końca. Teraz już oficjalnie wiadomo, że celebrytka i gwiazdor SNL są razem, a i tak nadal oczy skupione są właśnie na tej parze. Przypomnijmy, że Kim jest matką czwórki dzieci w trakcie rozwodu, a Pete jest młodszym o 13 lat komikiem z łatką playboya. Jednak celebryci są szczęśliwi, a najbliżsi kibicują parze. Jak donoszą amerykańskie media, koledzy aktora z planu Saturday Night Live potwierdzają, że para ma się ku sobie, i trzymają za nich kciuki. Podobno cała rodzina Kardashianów jest fanem Peta, a mama Kim - Kris Jenner - ma jego punkcie obsesję. Tak podaje E! News.

Pete Davidson i Kim Kardashian idą do kina east news

Pete Davidson przyłapany jak wychodzi z hotelu po nocy spędzonej z Kim Kardashian

Między celebrytami jest coraz goręcej. Pete jest wielkim wsparciem dla Kim w czasie rozwodu, jak podają amerykańskie tabloidy. Zdaje się, że gwiazdor relację z 41-letnią Kardashianką bierze na poważnie. Ostatnio para wybrała się w rodzinne strony Peta, gdzie ten zorganizował romantyczną kolację na dachu jednej z włoskich restauracji. Jak pisze "DailyMail", Kim myśli o spędzeniu sylwestra na Florydzie, gdzie Pete organizuje imprezę z Miley Cyrus.

Kim i Pete mają wiele planów na przyszłość i wszystko idzie w dobrym kierunku. Kim rozważała nawet wyjazd do Miami na Nowy Rok. Pete powiedział jej, że chciałby, żeby tam była.

Tom Holland i Zendaya nie powinni być razem? "Powiedziałam: nie idźcie tą drogą"

W internecie pojawiło się nagranie, jak Davidson opuszcza jeden z luksusowych hoteli w Nowym Jorku, gdzie noc miał spędzić z Kim. Kamera uchwyciła jego uśmiech od ucha do ucha. Jak widać, energia i poczucie humoru młodszego partnera to właśnie to, czego Kardashianka potrzebuje. Ciekawe na jak długo.



Po więcej zdjęć z ich wypadku zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.