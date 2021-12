Więcej ciekawostek o dzieciach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aneta Zając jest aktorką, znaną głównie z roli Marysi w serialu Polsatu "Pierwsza miłość". Spełnia się także w roli mamy. Artystka wychowuje dwóch synów ze związku z Mikołajem Krawczykiem. Chłopcy w szkole przerabiają ostatnio ułamki. Zając wpadła na ciekawy pomysł, żeby pomóc im w nauce matematyki.

Aneta Zając uczy dzieci ułamków

Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie kolacji. To nic wyszukanego - zwykłe kanapki. Okazało się jednak, że posiłek pełnił też funkcję pomocy naukowej. Na talerzach podpisanych imionami domowników, rozłożone były kawałki kanapek z szynką i serem. Przygotowali je synowe Anety Zając.

My dziś na kolacje mieliśmy pracę domową z matematyki. Ułamki! Moja część kolacji to 2x1/4 kanapki. A chłopców po 1 i 3/4 kanapki każdy. Kulinaria i matematyka to ciekawe połączenie. Było przepyszne! - napisała aktorka pod zdjęciem kolacji.

Ile kanapek zrobili chłopcy? Kto obliczy? - dodała.

Fanom artystki bardzo spodobała się taka metoda nauki.

Nas czekają ułamki... Więc podbieram pomysł!

Super pomysł na praktyczne zobrazowanie ułamków - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się też odpowiedzi na prostą matematyczną zagadkę.

Cztery kanapki. A tak nawiasem mówiąc, świetny pomysł - napisała jedna z fanek.

Teraz kiedy szkoły znów są zamknięte, rodzicom przyda się każda propozycja na kreatywne podejście do nauki. Co sądzicie o propozycji Anety Zając? Myślicie, że to dobry sposób na wytłumaczenie ułamków?