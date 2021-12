Więcej informacji na temat "lex TVN" znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Kilka dni temu została przyjęta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, znana potocznie jako "lex TVN". Trafiła ona ponownie pod głosowanie po tym, jak została zawetowana przez Senat. Sprawa była już wcześniej szeroko komentowana nie tylko przez dziennikarzy, ale i znane gwiazdy. Nie dziwne, że stacja TVN cały czas przypomina o zaistniałej sytuacji. Tak zrobiono podczas ostatniego wydania "Faktów".

Sokołowski, Dolega, Zdanowicz. Mocne nazwiska opuściły szeregi TVN

Zobacz wideo Donald Tusk na demonstracji przeciwko "lex TVN": Jesteśmy tu w obronie wolnych mediów i wolnego słowa

"Fakty" - wyemitowano materiał o "lex TVN"

Poniedziałkowe wydanie "Faktów" rozpoczęło się materiałami odnośnie "lex TVN". Na początku wyemitowano m.in. wypowiedź rzecznika Christiana Wiganda, wspomniano o apelu w obronie stacji, a także podziękowano osobom, które stają murem za TVN. Następnie na antenie można było obejrzeć materiał o zagranicznych mediach, które pisały sytuacji stacji telewizyjnej.

To nie koniec. Prowadząca "Faktów", Anita Werner, zapowiedziała kolejny materiał - "Obraz kontrolny", przygotowany przez Jakuba Sobieniowskiego. Zacytowała Marka Suskiego, który powiedział: "Nie ma w Polsce silnych mediów, które wspierałyby rząd", po czym dodała, że to on nie ma pojęcia, czym są wolne media.

To są treści z kanałów rządowej telewizji i rządowego radia. I fragmenty uroczystości w dwóch prywatnych telewizjach, których właściciele mają także radio, gazety i aż tak bliskie związki z władzą - powiedział lektor we wstępie.

Dalsza część materiału składała się ze zmontowanych fragmentów bez żadnego komentarza. Widzowie mogli zobaczyć fragment gali 195-lecia "Gazety Polskiej", podczas której Jarosław Kaczyński otrzymał nagrodę za "romans z Polską", obchodów 30-lecia Radia Maryja z TV Trwam, fragmenty "Wiadomości" i programu "Jedziemy dalej" TVP Info, w których straszono migrantami. Nie brakowało też wypowiedzi Tadeusza Rydzyka, czy polityków zachwalających obecną władzę.

To jest obraz świata w bardzo już wielu mediach, które bardzo lubią władzę. A władza, jak widać, lubi takie media – podsumował materiał "Faktów" lektor.

Jarosław Kaczyński chwile po przegłosowaniu "lex TVN" podpisywał świąteczne kartki