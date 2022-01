Więcej miłosnych historii gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Nicole Kidman przez lata przedstawiła wiele wersji momentu, w którym pierwszy raz zobaczyła Toma Cruise'a. Mediom opowiadała o tym tak otwarcie i ekspresyjnie, jakby relacjonowała go przyjaciółce. "Oooooch, opadła mi szczęka", "Jego wygląd zwalił mnie z nóg", "Od razu się zakochałam". Na pytania o okres małżeństwa i powód rozstania odpowiada jednak niechętnie.

"Prąd przeszedł przez całe moje ciało"

Nicole Kidman zobaczyła Toma Cruise'a w 1990 roku, podczas przesłuchania do "Szybkiego jak błyskawica". Wysiadł z porsche, a ona nie mogła oderwać od niego wzroku. Później spotkali się na korytarzu, gdzie podszedł i podał jej rękę.

Weszłam na przesłuchanie i pamiętam, że Tom wstał i uścisnął mi rękę. Prąd przeszedł przez całe moje ciało - mówiła w BBC.

Choć już wtedy od kilku lat grała w filmach, nie miała na swoim koncie przełomowej roli. I najwyraźniej nie była jeszcze przyzwyczajona do oglądania wielkich i pięknych gwiazd - a za taką wówczas uchodził pięć lat starszy od niej Cruise. Kidman dostała rolę w "Szybkim..." i przekonała się, że jej zauroczenie nie było jednostronne.

Nicole Kidman i Tom Cruise na planie 'Szybki jak błyskawica' EASTNEWS

Nawiązali romans w pracy i wkrótce potem zadebiutowali razem publicznie podczas ceremonii rozdania Oscarów. Po pół roku od poznania spełniło się marzenie Nicole - 24 grudnia 1990 roku została żoną Cruise'a. On był co prawda chwilę po rozwodzie z Mimi Rogers, ale to nie zniechęciło zakochanej w nim po uszy 23-latki.

Zakochałam się do szaleństwa. W głowie pojawił się zupełnie zwyczajny dla tego stanu plan - wyobrażałam sobie, że chce mieć z nim dziecko. Nie obchodziło mnie, czy jesteśmy małżeństwem - stwierdziła w "Vanity Fair".

Nicole Kidman i Tom Cruise EASTNEWS

Równie ciepło o związku mówił Cruise:

W Nicole rozpoznawałem swoją bratnią duszę. Gdy ją poznałem poczułem, że moje życia dopiero się zaczyna.

Wydawało się, że sielanka trwa w najlepsze. Kidman twierdziła, że wie, że musi w związek wkładać dużo pracy tak, by nie "zasiedzieć się" w stabilności i nie popaść w rutynę. Zachwycała się, że Tom potrafi dostarczać jej ciągłych wrażeń i jest przy tym tak romantyczny. W 1999 małżeński duet pojawił się na ekranie w "Oczach szeroko zamkniętych" Stanleya Kubricka. Erotyczny thriller, zdaniem Kidman, tylko ich do siebie zbliżył.

Dzięki wspólnej pracy byliśmy szczęśliwym małżeństwem. Po tych scenach jeździliśmy na gokartach. Wynajmowaliśmy mieszkanie i ścigaliśmy się o trzeciej nad ranem - powiedziała Kidman "The New York Times Magazine".

Nicole Kidman i Tom Cruise EASTNEWS

Rozstanie, którego Kidman się nie spodziewała

Jakież było więc zdziwienie, gdy w 2001 roku para ogłosiła rozstanie. Krótka informacja prasowa nie dawała odpowiedzi na nurtujące pytania, bo była czystą formalnością. W wyjaśnieniu wskazali oczywiście "różnice nie do pogodzenia". Jak się później okazało, Kidman nie wiedziała, że mąż planuje się z nią rozwieść.

Nasze wspólne życie było doskonałe, dlatego rozwód był szokiem. Zrozumienie zajęło mi dużo czasu, bo to był dobry związek. Czułam się naprawdę zraniona i nie byłam pewna, czy taka miłość kiedykolwiek znowu się przydarzy

Lakoniczna i zachowawcza dotąd Kidman po rozwodzie wróciła odmieniona. Media obiegły wówczas viralowe zdjęcia, na których widać, jak radośnie podskakuje i wygląda tak, jakby zrzuciła z siebie ogromny ciężar.

Chwila szczerości

Jej późniejsza wypowiedź dla "Vanity Fair" była złośliwością w stronę eksmęża. Zapytana o pozytywne rzeczy, które spotkały ją po rozstaniu z Cruisem, odpowiedziała, że wreszcie może zacząć nosić buty na obcasach (jest o dziesięć centymetrów wyższa). W jej wypowiedziach w ogóle pojawiło się więcej goryczy - wydawało się, że zrozumiała swoje dosyć smutne położenie.

Czułam, że zaczęłam być znana tylko dlatego, że pojawiałam się u boku Toma. Jechaliśmy na rozdanie Oscarów i myślałam: Jestem tutaj, aby go wspierać. Czułam, że moim zadaniem jest założyć piękną sukienkę i być widzianą, ale nie słyszaną

Wydaje się, że wychodząc za niego w wieku 23 lat, nie do końca znała siebie. Dziś otwarcie mówi, że jest introwertyczką, lubi spokój, który odnalazła u boku aktora Keitha Urbana i nie zamierza o swoim związku opowiadać w mediach. Jednocześnie zaznaczała, że Tomowi wiele zawdzięcza - m.in. wspierał ją, gdy dwa razy poroniła i, jej zdaniem, związek z nim uchronił ją przed zagrożeniami ze strony producentów z branży filmowej. W końcu rozstała się z nim, gdy miała już 34 lata i ugruntowaną pozycję zawodową.

Wydaje się jednak, że Cruise wiele jej też zabrał. Choć nigdy go nie obwiniała, po rozwodzie odciął ją od ich dwójki adoptowanych dzieci, które, podobnie jak on, są wyznawcami scjentologii.

Tom Cruise, Nicole Kidman i adoptowane przez nich dzieci, Connor i Isabella UWE KUESSNER/NEWSPIX / REX FEATURES/EAST NEWS/Uwe Kuessner/Newspix / Rex Features

Potwierdzeniem tych wieści może być, chociażby fakt, że Nicole nie była ani na ślubie 29-letniej już Isabell Jane, ani 26-letniego Connora Antony'ego. Media informowały, że za nieobecność odpowiada poniekąd Tom, który uważa, że była żona "jest dla kościoła nieprzyjazna". Poza tym on jej tam zwyczajnie nie chciał. Ona zaś podtrzymuje, że jedyne, co może zrobić, to kochać dzieci bezwarunkowo i odpuścić, bo walka spowodowałaby tylko więcej szkód.

