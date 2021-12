Więcej na temat tradycji i świętach Bożego Narodzenia przeczytasz na Gazeta.pl

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością i sympatią. Są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pokazują m.in. jak upływa im rodzinne życie z dziećmi - Jasiem i Liwią, oraz jak przebiega budowa domu. Teraz Ania relacjonuje przygotowania do świąt.

Zobacz wideo Program ich połączył

Bardowscy szykują się do Bożego Narodzenia. Mają swoje tradycje

Bardowska pierwsze przygotowania rozpoczęła już pod koniec listopada. W zeszłym roku uszyła woreczki, które wykorzystała do przygotowanego przez siebie kalendarza adwentowego. Jednak zamiast słodyczy można znaleźć karteczki z zadaniami.

Nie chcę samych prezentów tylko też jakieś zadania np. wspólne ubieranie choinki, nauka kolędy czy wykonanie ozdoby świątecznej - napisała pod postem.

Jeszcze w listopadzie zaczęła gromadzić pierwsze prezenty. Mamie wręczy perfumy, które otrzymała w ramach współpracy z jedną z marek. Bardowscy udekorowali już także dom, a na meblach poustawiane są świąteczne dekoracje, także przygotowane samodzielnie. Choinka stanęła nawet w pokoju dzieci.

A jak spędzą same święta?

Nasze świąteczne tradycje są pewnie takie, jak w większości polskich domów… Sianko pod obrusem, talerz dla niespodziewanego gościa, wspólne śpiewanie kolęd (tutaj nikt się nie wymiga, każdy dostaje śpiewnik, nie idziemy na skróty, śpiewamy wszystkie zwrotki). W moim rodzinnym domu zawsze było dużo dzieci, dlatego od kiedy pamiętam, odbywały się domowe Jasełka. Też jako dziecko brałam w nich udział. Liczę na to, że nasze dzieci też w przyszłości będą mogły odegrać kilka scenek - powiedziała kiedyś Plotkowi.

Pierwsze wypieki i potrawy

Bardowska kilka tygodni wcześniej zaplanowała też, co przygotuje na świąteczny stół. Nie zabraknie łakoci, takich jak ciastka w kształcie gwiazdek.

Razem z synem zrobiła także pierniczki według przepisu sprawdzonego od lat, którym podzieliła się z fanami. "Czy są twarde? Nie, od razu po upieczeniu są miękkie, później przechowujemy je w metalowych puszkach" - poinformowała. A oto przepis:

1 kg mąki

2.5 łyżeczki sody

1 szklanka cukru

2 przyprawy do piernika

250 g masła

250 g miodu

4 jajka

Do miski wsypać mąkę i sodę. Odstawić. Do garnka dać masło miód i przyprawę do piernika. Podgrzewać, cały czas mieszając, do momentu, aż składniki połączą się. Zostawić do ostudzenia. Kiedy powstała masa ostygnie, w osobnym naczyniu ubić na puszystą masę jajka z cukrem. Po ubiciu połączyć obie masy (jajeczną z tą, którą wcześniej podgrzewaliśmy i studziliśmy. Po wymieszaniu, dodajemy to do mąki z sodą. Mieszamy i zagniatamy ciasto. Ciasto wałkujemy na ulubioną grubość (u nas jest to ok. 3 mm). Ciastka układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopi. Pieczemy ok. 10 minut.

Zdradziła również, że nie brakuje u nich karpia smażonego w trzech panierkach. Domownicy mogą wybrać kawałek obtoczony w migdałach, sezamie bądź tradycyjnie w mące.

Bez wątpienia to u nich magiczny czas.