"Holiday" światową premierę miał w 2006 roku. Od tego czasu w każde święta ponownie obserwujemy historię dwóch kobiet, które w ramach ucieczki od problemów życiowych, postanawiają zamienić się domami oddalonymi od siebie o 4000 km. Jedną z najmłodszych aktorek w tej produkcji jest dziewczynka wcielająca się w Sophie. W rolę córki wdowca Grahama wcieliła się Miffy Englefield.

"Holiday". Minęło 15 lat od premiery. Jak zmieniło się życie obsady?

Czarująca Sophie, a punkowa Miffy

Miffy Englefield to Brytyjka urodzona w 1999 roku. Aktorka znana jest głównie z filmu "Holiday". Obraz czarującej postaci Sophie możemy oglądać jedynie na ekranie, ponieważ Miffy obrała nowy życiowy kierunek. Englefield postawiła na ostry, dla niektórych szokujący styl. Mocny makijaż, wyzywający punkowy ubiór, tatuaże i kolczyki to tylko część przemiany aktorki. Brytyjka postanowiła również rozwinąć karierę muzyczną. Na Instagramie gwiazdy znajduje się wiele nagrań z jej wystąpień. Punkowa księżniczka, jak sama się określa, śpiewa oraz gra na akustycznej gitarze. Jak się okazuje Miffy ma wiele talentów i pewnie czymś nas jeszcze zaskoczy, a na pewno zaszokuje.

Przez 15 lat od premiery filmu "Holiday" w życiach aktorów wiele się pozmieniało. Miffy stałą się punkową kobietą, Jude Law już nie łamie kobiecych serc, a Cameron Diaz spełnia się jako producentka wina. Za to stała jest nasza miłość do tego tytułu i z chęcią regularnie wracamy do tej romantycznej komedii.