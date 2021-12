Więcej informacji na temat "lexTVN" na stronie głównej Gazeta.pl

"Lex TVN". Gwiazdy związane ze stacją reagują na ustawę. "Czas na walkę"

17 grudnia Sejm niespodziewanie uchwalił ustawę "lex TVN". Jest to atak na wolność mediów. Decyzja rządzących wpływa też na relacje Polski z USA. Media, w tym Gazeta.pl, apelują do prezydenta, by nie podpisywał ustawy. Do Andrzeja Dudy piszą też gwiazdy, m.in. Agnieszka Woźniak-Starak. Stacji TVN bronią również Dorota Szelągowska, Monika Olejnik, Beata Tadla, Mateusz Gessler, Michał Piróg, Karolina Korwin-Piotrowska, Anna Kalczyńska i wiele innych. Teraz do tego grona dołączył Radosław Majdan.

Zobacz wideo Radosław Majdan o PiS: Traktują wyborców jak matołów. Rozenek: Pysiu!

Radosław Majdan o "lex TVN"

Radosław Majdan jest z rodziną na wakacjach w Azji. Jednak były sportowiec śledzi to, co dzieje się w kraju. Na Instagramie umieścił grafikę, którą wyraził wsparcie dla stacji TVN. Były bramkarz zachęcał też internautów, by podpisali petycję adresowaną do prezydenta w sprawie odrzuceni ustawy "lex TVN".

Wielu internautów poparło działania Majdana. Nie zabrakło jednak również hejterów, którzy prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie za sobą ustawa. Mąż Małgorzaty Rozenek wdał się z nimi w potyczkę słowną.

Niedługo Majdany zostaną bez pracy - wyzłośliwiał się jeden z internautów.

Ach, zawistnicy tacy jak ty, byliby wtedy zachwyceni. Muszę cię rozczarować, my nie żyjemy z TVN-u - odparował Majdan.

Niektórzy życzyli bezrobocia Małgorzacie Rozenek.

Żeby Gośka bez roboty nie została - pisali.

W tym przypadku były bramkarz nie przebierał w słowach.

Jej praca utrzymuje wiele rodzin 500+, wiec powinniście się modlić, żeby jednak pracowała. I nie żyje z TVN-u, więc tu nie chodzi o pieniądze - skwitował.

Gazeta.pl również podpisuje się pod apelem TVN do prezydenta. Dołączcie do nas #wolnemedia