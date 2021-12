Więcej o "lex TVN" przeczytasz na Gazeta.pl

W niedzielę w całym kraju Polki i Polacy wyszli na ulice, by wyrazić swój przeciwko temu, co robi PiS. W piątek Sejm niespodziewanie odrzucił uchwałę Senatu ws. nowelizacji ustawy medialnej, a to oznacza, że trafi ona teraz do prezydenta, który ma prawo jej nie podpisać. Osoby związane z show-biznesem, w tym m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, apelują więc do Dudy. Inni za to krytykują protestujących. Do tej grupy należy np. minister Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber.

Łukasz Schreiber krytykuje protestujących. Wśród nich była jego żona

Polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością skrytykował obywateli i uderzył w Donalda Tuska, który także pojawił się w tłumie:

Krzyczą o odpowiedzialności rządu za śmierć ludzi przez COVID - zgromadzili się ściśnięci na proteście i będą przechwalać się wysoką frekwencją. Facet, który wielokrotnie sprzeniewierzył się PL interesom, uważa za sprzeniewierzenie Ojczyźnie głosowanie w PL sejmie #BezKomentarza - napisał.

O polityku zrobiło się szczególnie głośno, kiedy jego żona Marianna pojawiła się w ostatniej edycji "Top Model". Aspirująca modelka nie dostała się do domu modelek i modeli, ale zyskała zainteresowanie mediów. Kobieta ma poglądy, których nie podziela jej mąż. Mimo to nie przewiduje rozwodu i otwarcie ocenia działania partii rządzącej.

W niedzielę wyszła na ulice Warszawy i dołączyła do osób skrytykowanych przez męża, a zdjęciem pochwaliła się na Instagramie.

Nie lękaj się, gdy w grę wchodzi walka o twoją wolność #lexTVN #wolność #strajk - napisała.

Pod tweetem polityka jeden z internautów zwrócił uwagę na to, że Marianna jest na proteście. Treść wiadomości jest wulgarna, ale zareagowała na nią. Dodała TikToka, na którym mówi, że jest jedyną żoną ministra, która walczy o wolność: