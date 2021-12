Więcej informacji na temat gwiazd i ich metamorfoz na stronie głównej Gazeta.pl

"American Pie" to amerykańska komedia wyreżyserowana przez braci Weitzów. Film trafił do kin w 1999 roku i w prześmiewczy sposób opowiadał o problemach z inicjacją seksualna grupy nastolatków. Produkcja była kiczowata, momentami wulgarna, ale cieszyła się dużym zainteresowaniem. Film doczekał się kontynuacji. Ostatnia, dziewiąta cześć sagi ukazała się po długiej przerwie w 2020 roku. Gwiazdą produkcji była Tara Reid (nie zagrała we wszystkich częściach). Po premierach pierwszych filmów z serii "American Pie" aktorka cieszyła się dużą popularnością. I choć nadal gra, to jej pięć minut minęło. Sprawdziliśmy, co u niej słychać.

Tara Reid na najnowszych zdjęciach

Tara Reid od dawno nie pojawiała się na imprezach branżowych i ściankach. Teraz jednak paparazzi przypali ją we wschodniej części Hollywood. Gwiazda wraz z przyjaciółmi wybrała się do jednej z tamtejszych restauracji. Kiedy zorientowała się, że fotoreporterzy robią jej zdjęcia, nie ukrywała się. Wprost przeciwnie, zatrzymała się i pozowała. Jak widać, brakuje jej blasku fleszy.

Tara Reid &PeBu / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / &PeBu / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Co słychać u Tary Reid?

Aktorka po tym, jak wystąpiła w "American Pie" stała się fanką zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Nie wszystkie, którym się poddała, należały do udanych. Gwiazda nadal gra, ale nie są to głośne i wysokobudżetowe produkcje. Widzowie mogli wiec zobaczyć ją ostatnich latach w horrorze "Mummy Dearest", filmie familijnym "Baby Bulldog" czy serialu "The Boys".

Reid jest też aktywna w mediach społecznościowych, ale nie publikuje wielu aktualnych zdjęć (znajdziecie je w naszej galerii). Sięga raczej po archiwalne kadry.