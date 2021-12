Agnieszka Woźniak-Starak broni stacji TVN. Wystosowała apel i zwróciła się do prezydenta

Więcej o "lex TVN" przeczytasz na Gazeta.pl

Znowu głośno jest o tzw. ustawie "lex TVN". W piątek Sejm niespodziewanie odrzucił uchwałę Senatu ws. nowelizacji ustawy medialnej. Oznacza to, że trafi ona teraz do prezydenta, który ma prawo jej nie podpisać. W niedzielę w Polsce odbyły się manifestacje, Polki i Polacy wyszli na ulice, by wyrazić swoją solidarność z wolnymi mediami i sprzeciw wobec tego, co robi PiS. Teraz wszystko w rękach Andrzeja Dudy. Zaapelowała do niego m.in. Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak apeluje do prezydenta

Prezenterka udostępniła na Instagramie dwie grafiki: w pierwszej zwraca się do odbiorców, by podpisali apel w obronie TVN, a na kolejnej widzimy kilka napisanych przez nią słów.

Apel w obronie TVN. Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki. Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami. W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN - brzmi treść.

Agnieszka Woźniak-Starak to kolejna gwiazda stacji, która zareagowała na to, co zrobił Sejm. Monika Olejnik poprowadziła specjalne wydanie "Kropki nad i" i dodała obszerny wpis w mediach społecznościowych, swoje niezadowolenie wyraziła także Dorota Szelągowska. Więcej przeczytasz o tym tutaj:

