Co roku pojawia się mnóstwo świątecznych utworów, które mają wprowadzić w klimat ciepła i bliskości. Wydaje się jednak, że najchętniej sięgamy w grudniu po dobrze znane utwory, jak "Last Christmas" Wham!, "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" Deana Martina czy "Jingle Bells" Franka Sinatry. Nic jednak nie może równać się z "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey. O jej długotrwałej popularności może świadczyć fakt, że 2019 roku pojawiła się w zestawieniu 100 najlepszy świątecznych hitów wszech czasów Billboardu. Oczywiście na pierwszym miejscu! Przedstawiamy listę ciekawostek, o których mogliście nie wiedzieć.

Tego być może nie wiesz o "All I Want for Christmas Is You"

O sukcesie "All I Want for Christmas Is You" świadczą aż trzy wpisy w księdze rekordów Guinnessa. Dwa lata temu przebój Mariah Carey był: najwyżej notowaną świąteczną piosenką stworzoną przez solową artystkę, najczęściej odtwarzaną na Spotify w ciągu 24 godzin i utworem najdłużej utrzymującym się na liście UK Singles Top 10.

Przez lata Mariah Carey zdradziła sporo faktów na jej temat. Przyznała, że w 1994 roku nie chciała śpiewać świątecznej piosenki, bo po pierwsze - to był zbyt wczesny moment w karierze, a po drugie wydawało jej się, że nikt tego nie potrzebuje - przecież wszyscy lubią stare hity i utwór zwyczajnie się nie sprzeda. Gdy jednak zdecydowała, że ją wyda, media donosiły, że tekst do melodii powstał szybko (15 minut) i bez namysłu, ale później wokalistka zaprzeczyła. Spędziła sporo czasu nad biurkiem i spisywała wszystkie swoje oczekiwania wobec świąt - nie chciała prezentów i śniegu, ale liczyła na spotkanie ze swoim ówczesnym partnerem, Walterem Afanasieffem. Choć ten wers o śniegu wcale nie jest prawdziwy - Mariah przyznała, że tak naprawdę uwielbia zimę i białe płatki spadające z nieba. Co roku wybiera się zresztą na narty do Aspen.

O królewskich zachciankach Carey media pisały wielokrotnie (my też, tutaj: Mariah Carey w Polsce. Życzenie? Świecący sedes). Już w 1994 roku nie miała oporów, by walczyć o swoje - jako że piosenka została nagrana w sierpniu, poprosiła ekipę o udekorowanie studia choinkami i światełkami. Specjalnie obniżono temperaturę o kilka stopni. Wszystko po to, by czuła świąteczny klimat.

Może się wydawać, że "All I Want..." kochają wszyscy, ale to nie prawda. W jednym z klubów na drzwiach pojawiła się informacja, że utwór nie może zostać zagrany przed 1 grudnia. Jeśli stanie się inaczej, nie zostanie tam puszczony już nigdy.

Do Mariah dotarł tweet i postanowiła odpowiedzieć - na zdjęciu stoi na polu bitwy i jest gotowa do walki o swoje "dziecko".

Mariah Carey nagrała w tym roku nową świąteczną piosenkę - "Fall in Love at Christmas". Czy ma potencjał, by zdobyć równie dużą popularność, jak towarzyszący nam już 27 lat przebój "All I Want For Christmas"? Sami oceńcie.

