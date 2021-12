Więcej wiadomości na temat polskich gwiazd i ich rodzin znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pochwalili się już w mediach społecznościowych wizytą w Operze Narodowej w Warszawie. Znane małżeństwo razem ze starszą córką Klarą wybrało się na balet "Dziadek do Orzechów i Król Myszy" z muzyką Piotra Czajkowskiego. "Lewa" postanowiła przedstawić córce świat sztuki i kultury i dodała, że ten dzień był wyjątkowy nie tylko dla Klary, ale również i dla niej. Na Instagramie trenerki pojawiło się rodzinne zdjęcie, na którym zapozowała z mężem i córką w eleganckich stylizacjach. Post skomentowała artystka tańcząca w balecie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Historia miłości Anny i Roberta Lewandowskich. 1200 zł i karaluchy w kuchni. "Pomyślałam, że to egoista"

Zobacz wideo Klara zrobiła makijaż Annie Lewandowskiej

Anna Lewandowska z mężem i córką mogła liczyć na wizytę za kulisami w Operze Narodowej

Balet "Dziadek do Orzechów i Król Myszy" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Anna Lewandowska zabrała córkę i męża do teatru, by wspólnie mogli obejrzeć spektakl przed świętami. Wiadomo już, że córka Lewandowskich ma sporo talentów - mówi w kilku językach, regularnie ćwiczy z mamą i jakiś czas temu rozpoczęła naukę gry na pianinie. Być może teraz zainteresuje się również tańcem.

ZOBACZ: Anna Lewandowska wylicza talenty córki. Mała Klara ma sporo zajęć! A to nie koniec, rodzice szykują coś nowego

Dzisiaj ważne wyjście dla nas, pierwszy raz Klara w Operze Narodowej. "Dziadek do Orzechów i Król Myszy" - napisała trenerka.

Pod zdjęciem nie zabrakło komplementów od fanów. Można przeczytać również miły komentarz od artystki tańczącej tego dnia w balecie. Zdradziła, że Lewandowscy pojawili się za kulisami i wyraziła nadzieję, że Klarze spodobał się spektakl.

Aniu, wspaniale było was zobaczyć za kulisami. Wyglądałaś przepięknie. Mam nadzieję, że Klarze się podobało i jeszcze nie raz przyjdziecie na nasze spektakle. Pozdrawiam - napisała Aneta Wira-Ostaszyk, która jest artystką Polskiego Baletu Narodowego.

Bardzo - odpisała trenerka.

Carlos Marin nie żyje. Wokalista Il Divo zmarł na COVID-19

Wygląda na to, że ten dzień na długo zapadnie w pamięci nie tylko Anny Lewandowskiej, ale przede wszystkim jej starszej córki Klary.