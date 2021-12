Więcej o informacji na temat rodziny królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Książę Harry od kiedy zrezygnował z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej, pojawił się w Londynie zaledwie kilka razy. Brytyjska prasa nie przestaje informować o pogarszającym się stanie zdrowia królowej Elżbiety. Syn księcia Karola i księżnej Diany zdaje sobie sprawę z bezlitośnie uciekającego czasu. Jak przekonuje "New Idea", książę odwiedził rodzinne strony i zabrał ze sobą syna.

Książę Harry przyleciał na święta do Londynu z synem?

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się spekulacje na temat zbliżających się świąt w rodzinie królewskiej. Jak co roku, fani royalsów zastanawiają się, czy podczas Bożego Narodzenia dojdzie do pojednania pomiędzy księciem Harrym, a jego bratem.

Nie jest tajemnicą, że mąż Meghan Markle ma bliskie relacje z królową Elżbietą. Ze względu na jej stan zdrowia mówi się, że arystokrata powrócił w rodzinne strony razem z synem. To może być pierwsze Boże Narodzenie Archiego, które spędzi w Anglii.

Informator "New Idea" wyjawił w rozmowie, że Meghan nie była zachwycona pomysłem spędzenia świąt z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Jako dowód na to, że Harry przyleciał do Anglii, tabloid opublikował zdjęcie księżnej Kate z rzekomego spotkania z małym Archiem. Jednak fotografia wygląda na spreparowaną i sprawia wrażenie, jakby została zrobiona w zupełnie innych okolicznościach.

Kate i Archie znowu razem - można przeczytać na okładce.

Książę Harry przyleciał na święta do Londynu z synem? Fot. Screen/ 'New Idea'/ 2021

Dodatkowo pałac nie wydał oficjalnego oświadczenia, jakoby książę z synem zawitali do Londynu. Myślicie, że tegoroczne święta spędzi w gronie Windsorów?