Na początku grudnia do mediów dotarła informacja, że Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk się rozwodzą. Para wydała oficjalne oświadczenie, w którym opisali, że pozostają w przyjacielskich relacjach i poprosili o uszanowanie ich prywatności. Nie zdradzili jednak, co przyczyniło się do podjęcia takiej decyzji. Dlatego media postanowiły dowiedzieć się tego na własną rękę.

Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk się rozwiedli. Dlaczego?

Sprawą zajął się tygodnik "Życie na Gorąco". Dotarli oni do osoby z bliskiego otoczenia byłych małżonków. Zdradziła ona, że oboje już od dawna przygotowywali się do rozstania:

Zdaniem wtajemniczonych, ta decyzja kiełkowała już w obojgu od dłuższego czasu, nie była podjęta w przypływie emocji, a została gruntownie przemyślana - podaje tygodnik.

Jak się dowiadujemy, czekali aż ich córka Maria dorośnie. Wszystko po to, by nie sprawiać jej bólu i żeby była świadoma tego, co się dzieje w jej życiu.

Ewa i Waldemar poczekali, aż ich jedynaczka się usamodzielni - zdradziła osoba związana z małżonkami. - Teraz, gdy córka jest już dorosła i potrafi rozumieć ich decyzje, będzie im łatwiej ułożyć sobie życie na nowo. Pierwszym wyzwaniem będą najbliższe święta, które spędzą już oddzielnie - dodała.

Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk - historia miłości

Ewa Gawryluk przed laty była związana z Piotrem Zeltem. Ich związek trwał siedem lat. W 1999 roku wyszła za Waldemara Błaszczyka. Rok po ślubie zostali rodzicami.