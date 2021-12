Więcej na temat tradycji świątecznych rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Przedstawiciele rodu Windsorów od lat dbają o to, by nawet najmniejszy szczegół zachwycał ich poddanych. Co roku w pałacach stawiane są okazałe choinki, udekorowane tysiącem bombek. Inną wieloletnią tradycją royalsów jest wydawania kartek świątecznych, które na przestrzeni lat sporo się zmieniły.

Królowa Elżbieta II i książę Filip

Elżbieta II i książę Filip Hansons Auctioneers/East News

Elżbieta II zaczęła wysyłać swoje świąteczne kartki, będąc jeszcze księżniczką. Tę bożonarodzeniową tradycję zaszczepił u niej ojciec, a ona następnie przekazała ją przyszłym pokoleniom. Dziś takie pocztówki to prawdziwe rarytasy dla fanów Windsorów, a starsze egzemplarze potrafią osiągać na aukcjach kosmiczne sumy. Na zdjęciu królowa ze swoim mężem księciem Filipem.

Książę Karol i księżna Diana

Książę Karol i księżna Diana Hansons Auctioneers/East News

Jedną z najpiękniejszych świątecznych kartek jest bez wątpienia ta z 1981 roku. Wówczas na pocztówce pojawiło się ślubne zdjęcie księcia Karola i księżnej Diany. Księżna Walii bardzo polubiła zwyczaj i w przyszłości wiele razy wydawała kartki sama.

Książę Karol i księżna Diana z synami

Książę Karol i księżna Diana z synami Nick Skinner / Daily Mail / Rex/ East News

Kartka świąteczna księcia i księżnej Walii z 1987 roku została zrobiona podczas ich wakacji z dziećmi w Hiszpanii. Za sprawą pocztówek fani rodziny królewskiej mogli widzieć, jak dorastają William i Harry.

Książę Harry i książę William

Książę Harry i książę William Kerry Taylor Auctions/East News

Rodzinna sielanka syna Elżbiety II, a przynajmniej ta pocztówkowa, trwała do roku 1992, gdy książę Karol i księżna Diana przeszli w stan separacji. Wówczas na świątecznej kartce pojawili się sami synowie pary, a w kolejnych latach oboje z ich rodziców fotografowali się z Harrym i Williamem oddzielnie.

Książę Karol z synami

Książę Karol z synami Anwar Hussein/East News

Tak było między innymi w 1995 roku, gdy na oficjalnej świątecznej kartce rodziny królewskiej pojawił się sam książę Karol w towarzystwie Williama i Harry'ego. Po śmierci księżnej Diany syn Elżbiety II kontynuował tradycję pojawiania się na pocztówkach jedynie w otoczeniu synów.

Książę Karol i Camilla Parker-Bowles z dziećmi

Książę Karol i Camilla Parker-Bowles z dziećmi Rex Features/ East News

Tak było do 2005 roku, gdy książę Karol ponownie się ożenił. Jego wybranką stała się wieloletnia miłość, Camilla Parker-Bowles. Zdjęcia z ich pierwszej świątecznej kartki pochodziło z dnia ślubu. Świeżo upieczone małżeństwo pozowało wówczas ze swoimi dziećmi z poprzednich związków.

Książę Karol i Camilla Parker-Bowles

Książę Karol i Camilla Parker-Bowles Wiese/face to face/East News

Jedną z najpiękniejszych świątecznych kartek księcia Karola i jego drugiej żony jest ta z 2018 roku, na której pozowali na ławce w ogrodzie. Patrząc na to zdjęcie, nie mamy wątpliwości, że para przeżyła ze sobą drugą młodość i bardzo się kocha.

Książę William i księżna Kate z dziećmi

Księżna Kate i książę William z dziećmi Wiese/face to face/East News

W tym samym roku pojawiła się też wyjątkowa kartka od księcia Williama i księżnej Kate, na której zapozowali z całą trójką swoich dzieci: księżniczką Charlotte oraz książętami Louisem i George'em. Najmłodszy z rodzeństwa miał wówczas niecałe pół roku.

Książę Harry i Meghan Markle

W 2018 roku swoją świąteczną kartkę wydali także książę Harry i Meghan Markle. Para postawiła na zdjęcie ze ślubu. Co ciekawe, Sussexowie kilka lat później zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, jednak wciąż kontynuowali tradycję wydawania okolicznościowych pocztówek.

Kartka rodziny królewskiej z 2021 roku

Księżna Kate, książę William instagram/dukeandduchessofcambridge

Tegoroczna pocztówka Windsorów wzbudziła wiele skrajnych emocji. Zdjęcia księcia Williama i księżnej Kate z dziećmi zostało bowiem wykonane podczas ich podróży w Jordanii i miało specyficzny klimat. Fani rodziny królewskiej krytykowali ten pomysł, pisząc, że kartka nie oddaje magii świąt Bożego Narodzenia.

A wam, która z kartek podoba się najbardziej?