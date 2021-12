Więcej informacji na temat najpopularniejszych influencerów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Obecnie trwa złota era mediów społecznościowych. Topowi twórcy internetowi za jeden post zgarniają tysiące złotych, a ich roczne zarobki liczone są w milionach. Oprócz promowania innych marek sprzedają również własne produkty. Koniec roku to zatem idealny czas, aby podsumować, kto i dlaczego przez ostatnich 12 miesięcy był numerem jeden w sieci.

Członkowie Ekipy Friza. Niekwestionowani królowie mediów społecznościowych

Ten rok zdecydowanie należał do członków EkipyFriza. To właśnie oni wyznaczają trendy i są autorytetami dla wielu młodych internautów. Nie powinno być zatem żadnym zaskoczeniem, że twórca Ekipy Karol Wiśniewski i jego narzeczona Weronika Sowa, znajdują się na szczycie rankingu najpopularniejszych influencerów w Polsce, opublikowanym przez magazyn "Forbes". Tuż za nimi na liście są pozostali członkowie słynnej grupy youtuberów.

W czym zatem tkwi tajemnica sukcesu? Zakres ich działań już dawno wykroczył poza ramy nagrywania jedynie filmów na YouTubie. Ekipa poszła o krok dalej i zdecydowała się podbić również inne branże. Dla najwierniejszych fanów przygotowano ubrania, akcesoria oraz dodatki sygnowane logiem słynnej grupy.

Co więcej, przełomowym momentem w karierze Ekipy okazała się współpraca z firmą "Koral". Wiosną 2021 roku do sprzedaży trafiły lody, które stały się numerem jeden we wszystkich sklepach. Skala popularności tego produktu była na tyle duża, że na aukcjach internatowych sprzedawano papierki po słodkich przysmakach. Idąc za ciosem, kilka miesięcy później powstały napoje, które również okazały się strzałem w dziesiątkę.

To nie koniec pasma sukcesów. W czerwcu 2021 roku youtuberzy wydali debiutancki album. Ich piosenki oczywiście cieszyły się ogromną popularnością, Spośród 16 dostępnych na YouTubie utworów 11 przekroczyło próg miliona wyświetleń. Jak wynika z rankingu stworzonego przez polski oddział Google teledysk do utworu "3KIPA" był jednym z najchętniej oglądanych na YouTubie w 2021 roku. W połowie sierpnia odbył się pierwszy i jak do tej pory jedyny koncert promujący krążek Ekipy, na którym bawiły się tysiące fanów.

Pod koniec roku youtuberzy przygotowali dla fanów kolejną niespodziankę. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zostało ogłoszone, że w sklepie Google Play jest już dostępna gra sygnowana logiem Ekipy. Projekt o nazwie "My Dino Friend" polega na opiekowaniu się wirtualnym przyjacielem, który z czasem rozwija się i ewoluuje. Produkt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców.

Team X. To był intensywny rok dla drugiej odsłony słynnego projektu

Drugą najsłynniejszą grupą, która w 2021 roku deptała po piętach Ekipie, był Team X. W grudniu ubiegłego roku do projektu dołączyli nowy influencerzy, którzy zamieszkali w luksusowej willi pod Warszawą i wspólnie mieli nagrywać filmy na YouTubie.

W skład drugiej edycji Teamu X wchodzili: Natalia Karczmarczyk "Natsu", Monika Kociołek, Karol Pieszko " Piechu", Maciek Ejsmont "Sheo", Julia Żugaj, Krzysztof Lekstan "Leksiu", Cezary Nykiel "Czaro" i Patrycja Mołczanow. Bardzo szybko zdobyli grono wiernych fanów i stali się jednymi z najpopularniejszych twórców w mediach społecznościowych.

Podobnie jak Ekipa, oprócz regularnego publikowania filmów na YouTubie zajmowali się również promowaniem produktów sygnowanych ich logiem. W oficjalnym sklepie dostępne są ubrania, kosmetyki i dodatki. Co więcej, do sprzedaży trafiły również płatki śniadaniowe.

Pod koniec sierpnia youtuberzy wyruszyli w pierwszą trasę koncertową promującą ich piosenki. Wydarzenia zorganizowane w siedmiu największych miastach Polski cieszyło się ogromną popularnością.

Niestety dla wiernych fanów mamy złą wiadomość. Od 2022 roku w Teamie X szykują się spore zmiany. Już wiadomo, że ulegnie zmianie skład grupy. Na pewno na początku stycznia grupę opuszczą Natalia Kaczmarczyk, Krzysztof Lekstan i Maciek Ejsmont. Jeszcze nie zostało podane, kto ich zastąpi.

Lila Janowska - wschodząca gwiazda mediów społecznościowych i dziewczyna popularnego rapera

Po dwóch najsłynniejszy grupach przyszła pora na kolejne osoby, dla których rok 2021 okazał się bardzo dobry w mediach społecznościowych. Jedną z nich jest Lila Janowska, której kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Przygodę jako influencerka rozpoczęła od założenia bloga, na którym prezentowała pomysły na stylizacje modowe.

Aktualnie zgromadziła na Instagramie ponad pół miliona fanów, a na YouTubie subskrybuje ją ponad 200 tysięcy widzów. Media społecznościowe Lily koncentrują się wokół tematyki związanej z modą oraz wskazówkami ze świata beauty. Wszystko, co robi, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednak największą popularność przyniósł jej związek z popularnym raperem Żabsonem.

W lipcu 2020 roku na profilach w mediach społecznościowych pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Pomimo tego, że para pozowała osobno, to internauci nie mieli żadnych wątpliwości, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźni. Przez długi czas Żabson nie zdradzał, kim jest jego dziewczyna. Dopiero w kwietniu 2021 opowiedział nieco więcej na temat partnerki.

Sylwia Przybysz jest influencerką, którą pokochały miliony internautów

Pomimo młodego wieku Sylwia Przybysz może pochwalić się licznymi sukcesami na koncie. 23-latka dała się poznać szerszemu gronu odbiorców w 2012 roku, kiedy to jej covery umieszczane w sieci zaczęły odnosić sukcesy. W 2015 roku została laureatką konkursu "Young Stars" i wydała debiutancki album "Plan". Od tego momentu jej kariera nabrała rozpędu.

Obecnie Sylwia Przybysz bardziej skupia się na macierzyństwie oraz działalności w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzą ją prawie dwa miliony fanów, z którymi chętnie dzieli się ciekawostkami z życia prywatnego i zawodowego.

W 2018 fani dowiedzieli się, że serce młodej gwiazdy skradł znany youtuber Jan Dąbrowski. Dwa lata później na świat przyszła ich córka Pola, a rok później Nela. W maju 2021 podzielili się informacją, że planują ślub.

Pełna pozytywnej energii Lexy Chaplin

Internauci poznali Lexy Chaplin w 2019 roku, kiedy stała się członkinią pierwszej edycji Teamu X. Oprócz niej do współpracy zostali zaproszeni Kacper Błoński, Marcin Dubiel i Julia Kostera. Po kilku miesiącach dołączyła do nich również Natalia Kaczmarczyk znana jako Natsu. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem i youtuberzy bardzo szybko zdobyli ogromną popularność. Projekt w takim składzie miał trwać dwa lata, ale wewnętrzne konflikty spowodowały, że znacznie szybciej zakończyła się ich wspólna przygoda.

Od tego czasu Lexy Chaplin zaczęła sama nagrywać filmy. Młoda gwiazda szybko skradła serca widzów niespotykaną energią, a jej znakiem rozpoznawczym jest zabawne łączenie polskich i angielskich słów. Nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że Lexy jest prawdziwą milionerką. Na Instagramie obserwuje ją 1,8 mln fanów, na TikToku zgromadziła 2,7 mln obserwatorów, a na YouTubie jej kanał subskrybuje nieco ponad milion użytkowników.

Obecnie Lexy skupiła się na przygotowaniach do walk w oktagonie. Pod koniec sierpnia 2021 roku wystąpiła na pierwszej gali High League. Po przegranym pojedynku z Natalią Kaczmarczyk, youtuberka dostała kolejną szansę na zaprezentowanie umiejętności sportowych. Na początku lutego 2022 roku odbędzie się jej druga walka, tym razem zmierzy się z Agatą Fąk znaną w sieci jako "Fagata".