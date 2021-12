Bądź na bieżąco. Więcej o konkursie Eurowizji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Młoda piosenkarka Malena to zwyciężczyniEurowizji Junior 2021. Polskiej reprezentantce Sarze Egwu-James do wygranej brakowało zaledwie sześciu punktów. Fani konkursu w komentarzach zauważyli jeden istotny fakt, który mógł zadecydować o wygranej Armenii.

Zobacz wideo Viki Gabor radzi Sarze Egwu-James, jak wygrać Eurowizję Junior

Czy mieliśmy szansę na wygraną w Eurowizji Junior 2021?

Sara Egwu-James może być dumna ze swojego występu oraz miejsca na podium. W momencie ogłoszenia uczestników i ich piosenek wszyscy byli zgodni, że Polka i Armenka są głównymi faworytkami do zwycięstwa. Przewidzenia były słuszne. Malena wygrała 19. edycje Eurowizji Junior, a miejsce drugie przypadło Polce. Internauci są zgodni, że sami pozbawiliśmy się wygranej. W komentarzach pod postem Jastrząb Post fani ostro krytykują zachowanie polskiego jury.

O co dokładnie są wściekli internauci? W ocenach jury Polska przyznała najwyższą liczbę, 12 punktów reprezentacji Armenii, czyli naszej największej konkurencji. Natomiast my od Armenii otrzymaliśmy tylko jeden punkt. Fani uważają, że był to z ich strony celowy zabieg.

Bo Polska nie myśli! Największej konkurentce daje 12 punktów dramat! A tamci nam 1.

Armenia nie była wcale najlepsza. A czy Polska zasłużyła na 1 punkt od Armenii? Sara była najgorsza? Nie uważam.

Dokładnie … nóż w plecy.

Wywiązała się dyskusja, o to, czy powinno się oceniać na podstawie występu, który najbardziej się podobał, czy działać bardziej strategicznie.

Więc mieli dać punkty gorszym, a Armenię odrzucić, żeby nie wygrała? Tak wg was powinien wyglądać konkurs tym bardziej konkurs dla dzieci?

Internauci zauważyli również, że nie fair zachowała się matka wokalistki z Armenii, od kilku dni nawoływała na Instagramie, aby nie oddawać głosów online na największą konkurencję jej córki, w tym Polskę.

Eurowizja Junior 2021. Komentatorzy TVP w ogniu krytyki widzów

Zawsze to Polacy szkodzą Polsce najbardziej! Matka tej dziewczyny co wygrała poszła na insta żeby nie głosować na Polskę, Francję i Rosję bo to największa konkurencja a u nas … tradycyjne …

Jak myślicie, czy takie podejście do dziecięcego konkursu jest właściwe?