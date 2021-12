Więcej informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jakub Tolak od 1997 roku wcielał się w "Klanie" w postać Daniela - syna Moniki granej przez Izabelę Trojanowską. W 2008 roku odszedł z serialu i zastąpił go Marek Kossakowski. Choć Tolak potem pojawiał się w różnych polskich produkcjach (grał m.in. w "Barwach szczęścia"), to ostatecznie zrezygnował z aktorstwa. Prywatnie związany jest z Zofią Samel - jeszcze w czerwcu bieżącego roku było głośno na temat ich nietypowego ślubu, który odbył się w... vanie. Młoda para ma teraz kolejny powód do radości, spodziewają się narodzin pierwszego dziecka.

Jakub Tolak z "Klanu" zostanie ojcem

Aktor pochwalił się na Instagramie wymowną fotografią, na której pozuje w kuchni z żoną, trzymając ją za brzuch. W opisie do zdjęcia czytamy, że dziecko pary przyjdzie na świat na przełomie wiosny i lata.

Dziś obchodzimy pół-rocznicę ślubu, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w rocznicę będziemy już we trójkę. I oto właśnie poznajecie kolejny powód naszego chwilowego przystanku w Polsce.

Tolak podkreślił także, jak trudnym czasem dla kobiety potrafi być ciąża. Zaznaczył jednak, że ich samopoczucie jest coraz lepsze.

Mówi się, że ciąża to wyjątkowy okres w życiu kobiety, niektórzy zapominają jednak dodać, że wyjątkowo trudny. Powoli zaczynamy czuć się dobrze.

Aktor zdradził również, że jego plany podróżnicze nie ulegają zmianom. Przypominamy, że małżeństwo podróżuje vanem po świecie, zwiedzając nowe rejony.

Plan wyjazdu nadal aktualny, w styczniu ruszamy na południe. Czas tam na pewno będzie leciał szybciej niż tutaj, bo w tym momencie - jak możecie się domyślić - mocno spowolnił.

Gratulujemy.