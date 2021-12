Jak ubrać się w święta Bożego Narodzenia? U gwiazd tego dnia pokaz mody. Rozenek dość klasycznie, Lewandowscy nietypowo

Gwiazdy chętnie relacjonują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. W grudniu chętnie pokazują fanom, jak dekorują domy na święta Bożego Narodzenia i przygotowują się do uroczystości. Rodzimi celebryci w ciągu kilku ostatnich lat zaprezentowali nam cały wachlarz wigilijnych stylizacji. Co poniektórzy stawiają na elegancję, inni na nieco luźniejsze stroje.

Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek w tym roku święta Bożego Narodzenia spędza z całą rodziną w Azji i to właśnie tam zasiądzie 24 grudnia do świątecznego stołu. W związku z tym, że prezenterka jest tradycjonalistką, wraz z mamą zorganizowała również Wigilię w Polsce, tyle że 14 grudnia. Zarówno Małgosia, jak i Radosław słyną z tego, że przywiązują wagę do stylizacji. Zazwyczaj prezentują się bardzo elegancko. Podczas wieczerzy wigilijnej nie było inaczej. Były piłkarz zaprezentował się w klasycznej marynarce i białej koszuli, a Małgorzata wybrała czerwoną spódniczkę z piórami, satynową koszulę w tym samym kolorze, a także buty na obcasie. Stylowo i z klasą.

Małgorzata Rozenek instagram.com/m_rozenek/

Joanna Moro

Joanna Moro rok temu pochwaliła się rodzinnym zdjęciem przy choince. W przeciwieństwie do Małgosi Rozenek nie zaprezentowała się w eleganckiej kreacji, a luźnym, świątecznym swetrze. Co ciekawe, taki sam strój miał na sobie każdy członek rodziny. Czy w tym roku aktorka również postawi na podobną stylizację?

Joanna Moro instagram.com/joannamoro.official/

Doda

Doda znana jest nie tylko z ciętego języka, lecz także słabości do odważnych, odsłaniających sporo ciała strojów. Na scenie idzie na całość i się nie ogranicza, ale czy w domowych pieleszach jest podobnie? Ze zdjęć z Bożego Narodzenia, które udostępnia w sieci, widzimy, że stawia na klasykę i minimalizm. Jak sama mówiła w jednym z wywiadów, jej mama lubi ją najbardziej w umytych włosach i w białej bluzce. Nic więc dziwnego, że przy wigilijnym stole nieraz pojawiła się właśnie w takim skromnym wydaniu. Musimy przyznać, że taka Doda również nam się bardzo podoba.

Doda instagram.com@dodaqueen

Martyna Wojciechowska zmieniła mieszkanie. W jej wnętrzach dominują jasne barwy

Katarzyna Cichopek

Rodzina Katarzyny Cichopek w święta Bożego Narodzenia lubi łączyć elegancję z wygodą. Podczas ostatniej Wigilii wszyscy zasiedli do stołu w odświętnych kreacjach, jednak już pierwszego dnia świąt postawili na wygodę. Aktorka "M jak miłość" pochwaliła się rodzinnym zdjęciem na tle choinki, na którym wszyscy domownicy leniuchują w świątecznych piżamach.

Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel instagram.com@katarzynacichopek

Anna i Robert Lewandowscy

Łączenie elegancji z luźnym stylem spodobało się również małżeństwu Lewandowskich. Piłkarz i trenerka podczas Wigilii prezentują się w pięknych i drogich stylizacjach, jednak już pierwszego i drugiego dnia świąt decydują się na piżamy i swetry. Właśnie w takim wydaniu zaprezentowała się cała rodzinka Lewandowskich rok temu.

Anna Lewandowska, Robert Lewandowski instagram.com@annalewandowskahpba

Magda Narożna

Magda Narożna z zespołu Piękni i młodzi ma swój styl, któremu jest wierna. Na scenie lubi bawić się stylizacjami i zawsze dodać coś od siebie. Podczas świąt Bożego Narodzenia również nie wieje u niej nudą. Piosenkarka pochwaliła się kiedyś zdjęciem przy choince, na którym pozuje wraz z córką ubrana w sukienkę przypominającą świąteczny sweter, do którego dobrała świąteczne rajstopy. Podoba wam się takie połączenie?

Magdalena Narożna instagram.com/madzia_pim/

Eliza Trybała i Trybson

Elizka i Trybson znani dzięki udziałowi w pierwszej edycji "Warsaw Shore" kojarzyli się widzom z ekstrawagancją i jazdą po bandzie. Wiele się w ich życiu zmieniło, gdy założyli rodzinę. Stali się znacznie spokojniejsi, co również wpłynęło na styl samej Elizki, która teraz nosi zdecydowanie bardziej stonowane kreacje. Podczas świąt Bożego Narodzenia też stawia na klasykę.

Eliza Trybała i Trybson instagram

Honorata Skarbek

Honorata Skarbek pasjonuje się nie tylko muzyką, lecz także modą. Piosenkarka ma własny sklep odzieżowy i lubi eksperymentować ze stylem. Podczas świąt Bożego Narodzenia również dała się ponieść nieco fantazji. Wybrała niebieski, welurowy kostium ze sporymi wycięciami. Podoba wam się taka świąteczna stylizacja?

Honorata Skarbek instagram.com@honkabiedronka