Siedem lat temu o Barbarze Sienkiewicz zrobiło się głośno i to nie za sprawą jej kariery w telewizji. Aktorka znana głównie z epizodycznych ról w serialach takich jak: „Klan", „M jak miłość", „Kryminalni" czy „Ranczo", w wieku 60 lat po raz pierwszy została mamą. Równocześnie otrzymała tytuł najstarszej matki w Polsce. Urodziła bliźnięta: chłopca Piotra oraz dziewczynkę Annę.

Barbara Sienkiewicz w wieku 60 lat urodziła bliźnięta

Aktorka była wtedy samotną emerytką, dlatego podobno poddała się zapłodnieniu in vitro. Udało jej się to, ponieważ zaniżyła swój wiek aż o 10 lat. Sienkiewicz przez cały czas miała po swojej stronie prezesa Związku Artystów Scen Polskich, Olgierda Łukaszewicza. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, twierdził, że kłamstwo, którego dopuściła się aktorka było dobrym posunięciem.

„Dla dobra dzieci to kłamstwo powinno trwać dalej".

Do dziś jednak nie wiadomo, czy bliźniaki faktycznie przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Barbara od początku zaprzeczała tym pogłoskom i zapewniała, że w ciążę zaszła naturalnie. Mimo tego w jednym z wywiadów mówiła, że ojciec dzieci nie ma żadnych praw do nich i nie jest obecny w ich życiu.

Barbara Sienkiewicz po porodzie udzielała się w mediach i chętnie udzielała wywiadów. Opowiadała o wadach i zaletach późnego macierzyństwa. Twierdziła, że zdecydowała się na dzieci w takim wieku, ponieważ wcześniej nie była do tego gotowa psychicznie, ani biologicznie. Mimo, że ciąża w tak dojrzałym wieku to większe ryzyko, aktorka przyznaje, że był to najpiękniejszy okres w jej życiu. Sienkiewicz po urodzeniu Piotra i Ani zetknęła się z ogromną falą krytyki, która narastała po tym jak na jaw wyszły problemy finansowe Barbary.

Barbara Sienkiewicz Agencja Gazeta

Barbara Sienkiewicz musiała walczyć o zasiłek

W momencie przyjścia na świat dzieci, Sienkiewicz miała już status emerytki. Niestety jej emerytura, która kilka lat temu wynosiła zaledwie 1250 złotych, nie wystarczała na utrzymanie dzieci i domu. Zasiłek dla matek nie przysługiwał Barbarze, gdyż polskie prawo mówi, że taka forma pomocy przysługuje tylko rodzinom, które otrzymują wynagrodzenie. Po raz kolejny Sienkiewicz pomógł Olgierd Łukaszewicz, który wystosował list do Ewy Kopacz, z prośbą o przyznanie najstarszej matce w Polsce zasiłku. Niestety nie mógł pomóc. Powodem nie otrzymania zasiłku było niepłacenie dobrowolnych składek w wysokości około 1000 zł miesięcznie. Z oczywistych powodów Sienkiewicz nie mogła sobie pozwolić na wpłacanie takiej kwoty. Aktorka kwalifikuje się do programu rządowego 500+, z którego korzysta, lecz nie wystarcza to na pokrycie wszystkich potrzeb jej pociech.

!60 letnia matka blizniat w sejmie Agencja Gazeta

Na domiar złego, na Barbarę czekały kolejne przeszkody. Problemy zdrowotne jej syna Piotra, u którego wykryto wzmożone napięcie mięśniowe, co wymagało kosztownej rehabilitacji. Mały Piotruś zmaga się także z wadą wzroku, wymagającą leczenia. Syn kobiety miał także problem z nauką mówienia. Na szczęście obecnie obydwoje dzieci aktorki są w pełni zdrowe.

Jak teraz wygląda życie Barbary Sienkiewicz?

Po fali negatywnych komentarzy i opinii, a także byciu na świeczniku Barbara Sienkiewicz usunęła się w cień i nie udziela się w mediach. Obecnie razem z bliźniakami, dziś już siedmioletnimi, mieszka w Warszawie, gdzie dzieli mieszkanie z ciężko chorą matką. Przyznaje, że każdego dnia martwi się o ich przyszłość i o to, że z powodu jej wieku będą wyśmiewane przez rówieśników.