Nie wszystkie gwiazdy ubierają choinkę i przygotowują kolacje wigilijne, od których stół pęka w szwach. Kilka z nich publicznie przyznało się do nietypowych tradycji, a niektóre są naprawdę zaskakujące! Zresztą sprawdźcie sami.

Wcześniejsze święta u Rozenków i zagraniczny wyjazd

W tym roku nietypowe święta z pewnością ma Małgorzata Rozenek. Gwiazda zorganizowała spotkanie wigilijne z najbliższymi już 14 grudnia, a następnie razem z Radosławem Majdanem i dziećmi wylecieli do Azji, gdzie korzystają z uroków wysokiej temperatury. Okazuje się, że "Perfekcyjna" i jej mąż zaprosili na świąteczne wakacje również nianię Henia, panią Bożenkę, którą traktują jak rodzinę.

Święta bez choinki

Wiele lat temu Roma Gąsiorowska wyznała, że jej mama nigdy nie ubierała choinki. Zamiast tego przystrajała... okno. Właśnie tę nietypową tradycję aktorka wyniosła z rodzinnego domu. W tym okresie równie chętnie wyjeżdża z najbliższymi za granicę.

U nas w domu taka była tradycja, że mama ubierała okno. Ozdabiała to okno gwiazdami betlejemskimi. Także... jeżeli w ogóle, to ubieram okno - zdradziła w "Dzień dobry TVN".

Żadnych prezentów dla dzieci

Mila Kunis i Ashton Kutcher nie raz wzbudzili kontrowersje wypowiedziami na temat wychowywania swoich dzieci. Szerokim echem poniosła się informacja, że para aktorów stosunkowo rzadko decyduje się na pełną kąpiel pociech. Podobnie zresztą było z tematem świąt. Kunis i Kutcher zdecydowali, że ich dzieci nie będą dostawać prezentów na święta Bożego Narodzenia. O to samo poprosili innych członków rodziny, a każdy nieplanowany podarunek ma zostać przekazany do domu dziecka. Oni sami wolą przeznaczyć pieniądze na cele charytatywne.

Święta nie są ważne

Julia Pietrucha otwarcie wyznała, że nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia. W jednym z wywiadów przyznała, że w jej rodzinnym domu nie celebrowało się tej tradycji. W tym czasie wyjeżdża w najbardziej odległe zakątki świata.

Nie mam żadnych skojarzeń związanych z Bożym Narodzeniem, bo pochodzę z rodziny, w której nie obchodziło się świąt. Sianko pod obrusem, kompot z suszu czy pachnący karp na stole nie robią na mnie wrażenia - powiedziała w rozmowie z portalem Interia.

McDonald's zamiast domowej kolacji

John Legend w wywiadzie dla The Receipt wyznał, że on i jego żona Chrissy Teigen, nie gotują w święta. Zamiast tego ukochana zamawia dla całej rodziny posiłki z McDonald's. To dla nich bardzo leniwy dzień.

To zdecydowanie tradycja Chrissy - powiedział.

Mikołaj nie chciał ciasteczek i mleka

Kate Hudson zdradziła za to, że mikołaj w ich domu zmienia preferencje z każdym rokiem. Kiedy inne dzieci pieką ciasteczka i nalewają szklankę mleka dla staruszka z prezentami, pociechy aktorki mają trochę inne zadanie.

Pewnego roku święty mikołaj chciał rumu, piwa korzennego i lukrecji. Jednego roku chciał bezglutenowych ciasteczek i mleka migdałowego. W innym myślę, że chciał Cabernet i trochę czekoladek. Święty mikołaj lubi trochę się zmieniać! - zdradziła podczas wywiadu z Fabletics.

Która z tych nietypowych tradycji zaskoczyła was najbardziej?