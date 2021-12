Interesuje cię brytyjska rodzina królewska? Więcej informacji niej znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Książę George pomimo młodego wieku wie, jaka czeka go przyszłość. Już jako ośmiolatek ma być wdrażany do przyszłych obowiązków króla, które - prędzej czy później - będzie mu dane objąć. Choć ojcu i matce małego księcia zależy, by ten jak najdłużej cieszył się beztroskim dzieciństwem, to wychowanie przyszłego króla wiąże się z określonymi zadaniami.

Jak książę George przygotowuje się do roli króla?

Według książki autorstwa historyka Roberta Laceya "Bitwa braci. William, Harry i historia rozpadu rodziny Windsorów", książę George już w wieku siedmiu lat dowiedział się, że w przyszłości obejmie tron. Rozmowę na ten temat miał przeprowadzić z nim ojciec, książę William.

William nie ujawnił światu, w jaki sposób przekazał synowi tę wielką wiadomość, ale było to gdzieś w okolicach siódmych urodzin chłopca - w 2020 roku. Mówi się, że jego rodzice szczegółowo opisali, co będzie szczególnie wiązało się z życiem George'a w przyszłej królewskiej "służbie i obowiązkach" - podaje Lacey.

Pierwsze zadania z zakresu pomocy społecznej George zaczął wypełniać w czasie pandemii. Wówczas on i jego siostra Charlotte doręczali posiłki chorym sąsiadom. Księżna Kate i książę William zadbali także o to, by ich dzieci podziękowały medykom za pracę, w związku z tym synowie i córka pary wzięli udział w nagraniu, na którym klaszczą w ramach podziękowania. Ten rodzaj zadań ma uwrażliwiać malucha na sprawy społecznie.

To jednak nie wszystko. Książę George od najwcześniejszych lat oswajany jest również z publicznymi wystąpieniami. Pojawia się u boku rodziców, choć ponoć na razie ma wybór i sam decyduje, w których wydarzeniach chce brać udział. Za nim m.in. robienie świątecznego puddingu w 2019 roku i pamiątkowe zdjęcie z ojcem, królową Elżbietą i księciem Karolem. W lipcu tego roku pojawił się na trybunach podczas finału Euro 2020.

Wkrótce George'a czeka także konkretne szkolenie z publicznych wystąpień, by w przyszłości mógł swobodnie wypowiadać się przed tłumem. Co ciekawe, ponoć to sama królowa Elżbieta II ma być zaangażowana w przygotowania George'a do roli króla i spędzać z nim jak najwięcej wolnego czasu.