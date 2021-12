Więcej na temat gwiazd show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Te gwiazdy wstydzą się swoich prawdziwych imion i nazwisk. Oni posługują się pseudonimami

Monika Olejnik jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Słynie z ciętego języka, ostrych ripost i ciekawych wywiadów. Dziennikarka realizuje się zarówno w radiu, jak i w telewizji. Nie stroni też od branżowych imprez, zdarza jej się pozować na ściankach. Olejnik niechętnie wypowiada się jednak na temat życia prywatnego. Nie wszyscy więc wiedzą, że dziennikarka w dowodzie ma inne nazwisko niż to, którym przestawia się na antenie TVN.

Zobacz wideo Monika Olejnik o trudnym zapraszaniu gości do "Kropki nad i"

Jeśli nie Monika Olejnik, to jak nazywa się dziennikarka?

Okazuje się, że Monika Olejnik to oficjalnie Monika Ewa Wasowska. Olejnik to panieńskie nazwisko dziennikarki (jest córką Tadeusza Olejnika). Kobieta jednak przed laty wyszła za dziennikarza muzycznego i satyryka - Grzegorza Wasowskiego. Para doczekała się syna Jerzego, który przyszedł na świat w 1985 roku. Małżonkowie rozwiedli się i ułożyli sobie życia na nowo - dziennikarka obecnie spotyka się z dziennikarzem sportowym Tomaszem Ziółkowskim, a Wasowski w 2004 roku ponownie się ożenił. Gospodyni "Kropki nad i" po rozwodzie nie powróciła do panieńskiego nazwiska. Cały czas posługuje się jednak nim w pracy. Nie dziwimy się temu wcale. W końcu pracowała na nie przez wiele lat.

Nie tylko Monika Olejnik

Przypomnijmy, że wiele gwiazd polskiego i zagranicznego show-biznesu zmieniło nazwiska. Anna Dymna ma na imię Małgorzata, a Violetta Kołakowska to Wioletta Kołek. Z kolei Wojciech Modest Amaro wcześniej nosił nazwisko Basiura. Jak twierdzą osoby z jego otoczenia, restaurator swoje obecne, dość egzotyczne nazwisko "pożyczył' od jednej z byłych żon.

