Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w polskich domach ruszyły pełną parą. Według tradycji na stole wigilijnym powinno pojawić się 12 różnych potraw. Potrzebujecie inspiracji? Gwiazdy podzieliły się z nami ulubionymi przepisami na dania, które niemal co roku serwują zaproszonym gościom.

Świąteczne przepisy gwiazd

Joanna Przetakiewicz instagram/joannaprzetakiewicz

Pierogi Joanny Przetakiewicz

Nadzienie do pierogów:

dwie główki kapusty średniej wielkości,

pięć-sześć sztuk cebuli,

masło klarowane do smażenia,

sól, pieprz.

Kroję kapustę na cztery części i każdą część ścieram na tarce o grubych oczkach, zostawiam twardą część ze środka. Startą kapustę przekładam do większego garnka, dodaję sól, zalewam wrzątkiem i gotuję 10-15 minut.

W międzyczasie kroję cebule w kostkę i smażę na klarowanym maśle do miękkości. Ugotowaną kapustę odcedzamy po ostudzeniu, jeszcze dodatkowo kapustę wyciskam przez gazę lub cienką ścierkę od zbędnej wody. Wyciśniętą kapustę łączę z usmażoną cebulką i jeszcze to wszystko razem smażę, od czasu do czasu mieszając. Odstawić do ostudzenia.

Ciasto na pierogi:

pół kg mąki,

150-200 ml bardzo gorącej wody z czajnika,

jedno jajko,

szczypta soli.

Robię w maszynie do wyrabiania ciasta, tak jest najlepiej i najszybciej. Wsypuję mąkę i posypuję solą, uruchamiam maszynę, wlewam stopniowo wodę prosto do mąki. Cały czas mieszając, wbijam jajko, a jeśli ciasto wyszło za rzadkie, dosypuję stopniowo mąki do momentu, w którym ciasto nie klei się do rąk.

Gotowe ciasto przekładam do folii i odkładam na 15-20 min do lodówki. Niedużą garstkę ciasta rozwałkowuję, podsypując mąką. Szklanką lub foremką wycinam krążki, nakładam niedużą ilość nadzienia i sklejam. Gotuję w osolonej wodzie. Gotowe pierogi polewamy masłem z podsmażoną cebulką.

Agata Rubik instagram/agata_rubik

Sałatka jarzynowa Agaty Rubik:

trzy marchewki,

jedna pietruszka,

pół selera,

dwa jabłka,

cztery ogórki,

pięć jajek,

cebula,

trzy ziemniaki.

Jajka gotujemy na twardo, warzywa (poza cebulą i ogórkami) do miękkości. Wszystko kroimy w kosteczkę, mieszamy w dużej misce, dodajemy średni słoiczek majonezu, doprawiamy wedle uznania solą i pieprzem. W mojej sałatce jest sporo pieprzu.

Anna Bardowska instagram/ania.bardowska

Pierniczki Anny Bardowskiej:

jeden kg mąki,

dwie i pół łyżeczki sody,

jedna szklanka cukru,

dwie przyprawy do piernika,

250 g masła,

250 g miodu,

cztery jajka.

Do miski wsypać mąkę i sodę. Odstawić. Do garnka dać masło, miód i przyprawę do piernika. Podgrzewać, cały czas mieszając do momentu, aż składniki się połączą. Zostawić do ostudzenia. Kiedy powstała masa ostygnie, w osobnym naczyniu ubić na puszystą masę jajka z cukrem. Po ubiciu połączyć obie masy (jajeczną z tą, którą wcześniej podgrzewaliśmy i studziliśmy). Po wymieszaniu dodajemy to do mąki z sodą. Mieszamy i zagniatamy ciasto. Wałkujemy na ulubioną grubość (u nas jest to ok. trzech mm). Ciastka układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Pieczemy ok. dziesięciu minut.

Dominika Gwit instagram/dominikagwit

Pierogi Dominiki Gwit

Składniki na ciasto:

jeden kg mąki,

dwie szklanki wrzątku,

100 g masła.

Składniki na farsz:

jeden kg kapusty kiszonej odcisnąć i ugotować,

trzy cebule posiekać i podsmażyć,

grzyby ugotowane - liczba zależy od upodobań.

Wszystkie składniki posiekać, wymieszać, dosolić i dopieprzyć do smaku. Rozwałkować ciasto i ulepić pierogi.

Sylwia Bomba instagram/sylwiabomba

Pierniczki Sylwii Bomby:

dwie i pół szklanki mąki,

jedna łyżeczka kakao,

dwie łyżeczki przyprawy korzennej,

jedna łyżeczka sody oczyszczonej,

pół szklanki miodu,

pół kostki masła,

szklanka cukru brązowego,

przy łączeniu składników dodajemy także jedno jajko.

Miód, masło i cukier rozpuszczamy w garnku, pozostałe składniki mieszamy. Dodajemy do nich rozpuszczoną masę i jajko. Ugniatamy, wałkujemy i wycinamy świąteczne kształty. Pieczemy osiem minut w temperaturze 180-190 stopni.

Na który przepis się skusicie?