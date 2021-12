Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" Małgorzata Ohme i Filip Chajzer poruszyli temat podróżowania ze zwierzętami. Do studia zaprosili behawiorystkę, która na początku z niedowierzaniem słuchała słów prowadzących. Chodziło o to, w jaki sposób Ohme podróżuje z własnym czworonogiem. Ekspertkę zamurowało.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme reaguje na wywiad Woźniak-Starak z Dykiel

"Miasteczko Twin Peaks" powstało 31 lat temu. Jak dziś wyglądają aktorzy?

Małgorzata Ohme powiedziała na wizji, jak zajmuje się psem. Ekspertkę zamurowało

Małgorzata Ohme jest właścicielką niewielkiego psa. Podczas podróży autem nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. W czasie rozmowy z ekspertką początkowo nie chciała o tym mówić, ale wyręczył ją Filip Chajzer.

Ja nie powiem, jak przewożę, bo nie jestem dobrym przykładem - powiedziała Ohme.

Gosia, ty to robisz w najgorszy możliwy sposób. Wozisz psa na kolanach - skwitował Chajzer.

Na kanapie w "Dzień dobry TVN" siedziała Aneta Awtoniuk, behawiorystka zwierząt i terapeutka.

Prowadząc auto? - dopytywała z niedowierzaniem.

Prezenterka znalazła się pod presją. Wyznała, że "czasem jej się to zdarza", ale jamnik jest "bardzo grzeczny i cicho siedzi na kolanku". Behawiorystka nie wierzyła w to, co słyszy ona i tysiące widzów przed telewizorami.

Czy mogę obiecać widzom, że dostaniesz lanie ode mnie poza anteną? - powiedziała.

Następnie postanowiła wytłumaczyć prowadzącej, że nawet małe zwierzę przewożone bez żadnego zabezpieczenia, może zagrażać życiu i zdrowiu kierowcy oraz pasażerów, jest narażone na dodatkowy stres, a w razie wypadku lub chociażby gwałtownego hamowania może zostać poważnie ranne.

"Dzień dobry TVN". Małgosia Ohme zaliczyła wpadkę tuż przed emisją programu